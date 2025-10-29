López-Pinto s'apunta a una ronda més de Copa del Rei

Amb suspens, amb patiment i havent jugat una pròrroga, però el Centre d'Esports estarà en el bombo de la pròxima ronda de la Copa del Rei. Els arlequinats s'han imposat al Poblense (1-2) en un duel llarg i competit que ha decidit Javi López-Pinto a la segona meitat de la pròrroga. Tampoc en la competició del K.O. els de Ferran Costa perden l'invicte i ja sumen deu partits oficials sense perdre.
Com era d'esperar, Costa ha presentat un onze amb molts canvis. Començant pel porter Jose Ortega, que ja va confirmar en roda de premsa com a titular, fins als defensors Carlos Alemán i Sergi Segura, els migcampistes Jordi Ortega i Sergio Cortés i els atacants Miguelete i Rubén Martínez. Fins a set novetats respecte a l'equip que va empatar davant del Nàstic, en què només han repetit els centrals Kaiser i Bonaldo, condicionats per les baixes en aquesta zona del camp, el mitjapunta Joel Priego i el davanter Rodrigo Escudero.
D'inici, el Poblense ha sortit més intens. De fet, en els primers minuts, s'han instal·lat a camp contrari, generant situacions d'àrea amb relativa facilitat, però sense arribar a concretar ocasions clares. A l'altra banda del camp, després de l'embranzida inicial, els arlequinats han començat a generar perill. El primer avís ha estat de Priego, amb un xut des de la frontal que ha marxat desviat. La més clara l'ha tingut Escudero amb una rematada aturada pel porter Vicente Sabater.
Poc després, no obstant això, no ha perdonat el Centre d'Esports per tercera vegada. Rubén Martínez ha transformat un penal comès sobre el mateix futbolista menorquí per a avançar els arlequinats prop del quart d'hora de joc. Els locals han intentat reaccionar amb més possessió i arribades per banda, però no han posat en perill la porteria d'Ortega fins a la mitja hora de joc quan, en una jugada aïllada, Bonaldo ha comès un penal sobre Joan Prohens que Diego Martínez ha anotat, amb un llançament que ha tocat el porter, però ha entrat igualment. Kaiser en un servei de cantonada ha tingut la millor abans del descans. Empat, un penal per cada equip, i tot per decidir al segon temps.
A la represa, la dinàmica s’ha mantingut. El primer avís ha estat de Diego Martínez, amb un xut desviat, però ràpidament el Centre d’Esports s’ha fet amb el domini de la possessió. Escudero ha pogut fer el segon dels arlequinats amb un cop de cap desviat i, poc després, Ferran Costa ha mogut la banqueta amb una triple substitució. Ton Ripoll, David Astals i Urri han entrat al terreny de joc en el lloc de Carlos Alemán, Ortega i Miguelete. L’efecte ha estat immediat i, en la primera acció, Urri ha rematat desviat des del punt de penal una centrada de Ripoll.
En els minuts posteriors, el domini del Sabadell ha estat clar, vivint a camp contrari i amb un Poblense que ha baixat el ritme i més enllà d’algunes arribades per banda ha generat poc perill. Entrant en el tram final, Costa ha posat més carn a la graella amb les entrades de López-Pinto i Agustín Coscia. El gol ha pogut arribar en una excursió a l’atac de Sergi Segura que ha vist com un defensor rebutjava la pilota quan ja es trobava a l’àrea petita. El desgast i els problemes físics a banda i banda s’han començat a notar en els últims instants del temps reglamentari. Els homes de refresc han guanyat importància en aquest context. En els balears, Dani Nieto ha fregat el gol després d’una gran jugada personal i, a l’altre costat, Coscia ha rematat fora en un servei de cantonada. Ja no hi ha hagut més opcions en el temps reglamentari, portant l’eliminatòria a la pròrroga.
En el temps extra, la por i el ritme ha estat més baix. Ortega ha salvat el gol local en la més clara del primer temps. Quadri ha donat refresc a Sergio Cortés, molt just ja en el final dels 90’. Abans del descans, Coscia ha tornat a posar a prova el porter amb un xut aturat per Sabater. A la represa, quan tot semblava destinat als penals, una genialitat de López-Pinto ha decidit la classificació a deu pel final. Ha pogut defensar bé el Centre d'Esports que en la pròxima ronda, si no passa res estrany, rebrà a la Nova Creu Alta un equip de futbol professional el pròxim mes de desembre. Abans, el dissabte torna la lliga, amb un nou duel de nivell al camp del Juventud Torremolinos.