El Sabadell estarà representat en l'emotiu i solidari Catalunya - Palestina del pròxim dimarts dia 18 de novembre a les 18:30 h a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui dijous, el seleccionador Gerard López ha comunicat la llista de jugadors convocats per a la cita que comptarà enguany amb nombrosa presència de futbolistes de les categories no professionals del futbol estatal.
Entre els futbolistes que estaran amb el combinat nacional català destaca la convocatòria de dos dels futbolistes més importants aquesta temporada al Centre d'Esports: el sabadellenc David Astals i el migcampista Albert 'Urri', que es perdran amb gairebé total seguretat el duel dels de Ferran Costa a la Copa Catalunya, el dimecres davant del Ripollet a les 20 h. Lògicament, serà el debut d'ambdós amb Catalunya.
Al partit amb la selecció compartiran vestidor amb jugadors de Primera Divisió com Arnau Tenas (Villarreal), Arnau Martínez (Girona), Marc Bernal (Barça) o Sergio Gómez (Real Sociedad), els exarlequinats Marc Domènech (Andorra) i Pau Víctor (Sporting de Braga) o altres que també juguen a la Primera Federació com Àlex Cano i Jordi Cano, de l'Europa, Marc Montalvo i Jaume Jardí, del Nàstic, i, fins i tot, Albertito García, del Sant Andreu, a Segona Federació.
Fa prop d'un any i mig ja es va especular amb la presència de futbolistes arlequinats en la selecció catalana, en el duel que va tenir la Nova Creu Alta com a escenari, tot i que finalment es va optar per convocar únicament jugadors de la màxima categoria. L'enfrontament, en aquella ocasió davant de Panamà, va finalitzar amb empat a 2.