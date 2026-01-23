El CE Sabadell rep un aspirant adormit en el primer dels dos partits consecutius a casa

El primer dels dos partits consecutius a la Nova Creu Alta es presenta com una nova oportunitat de continuar obrint escletxa en el primer lloc de la classificació. El Centre d’Esports rep un Alcorcón, dissabte a les 16:15 h (en directe a Movistar Plus, Esport3, Football Club i LaLiga Plus), que el cap de setmana passat va tornar a guanyar de forma agònica l'Antequera (2-1) després de gairebé dos mesos sense aconseguir-ho, malgrat que des de l’inici van deixar clar que el seu objectiu és l’ascens. “És evident que tenen pressió. Ja l’any passat ho deien, que era un projecte a dos anys amb l’objectiu de tornar a Segona Divisió. A l’estiu van declinar ofertes potents econòmicament i això diu molt de l’aspiració que tenen. Malgrat que no es troben en la zona que esperaven segur que volen redreçar la situació en la segona meitat de temporada i tenen capacitat per fer-ho”, afirma Ferran Costa.
Es pot denominar de ‘gegant adormit’ el conjunt madrileny que ara visitarà l’equip més en forma de la categoria: un Sabadell que acumula sis victòries consecutives i defensa el lideratge per tercera setmana seguida. “No m’agrada sobrepensar. Nosaltres anem al màxim en tot moment, sense mirar enrere ni als costats, només cap endavant. Tenim molt clar què ens fa forts i què hem de millorar. D’aquí no ens movem. No volem treure el peu de l’accelerador. L’estabilitat no és només necessària quan perds partits. Aquesta filosofia és el que ens porta a ser un equip competitiu i reconeixible”, assegura el tècnic, que no podrà comptar amb José Ortega, David Astals, Kaiser ni Jan Molina.
Per horari i dinàmica, s’espera una bona entrada a l’estadi en aquest tram de doble enfrontament a la Nova Creu Alta. “La meva única obsessió és omplir el 'Temple' i continuarem donant arguments perquè cada vegada més persones pensin que el millor pla per un dissabte a la tarda és veure un partit del Sabadell. Veure que es parla de l’equip i que la gent està engrescada és maquíssim. Dissabte necessitem aquesta sensació de remar tots junts cap a un objectiu”, reconeix Costa.
Amb un vell conegut com a referència en atac
Al davant estarà un equip que és tretzè, a tres de la zona de descens i a quatre del play-off. “Tenen molta capacitat individual i col·lectiva, amb jugadors diferencials a la categoria. Igualment, el més important és el que espero del nostre equip, és el que m’ocupa i a què dedico més esforç i atenció. Sabem que en aquesta categoria, si baixes de l’excel·lent, no guanyes partits”, analitza Costa. A la plantilla està l'exarlequinat Vladys Kopotun que la temporada passada va anotar catorze gols i enguany en suma tres en disset partits, després d'un estiu convuls en què el club madrileny va rebutjar ofertes de superior categoria per l'ucraïnès. De fet, ja hauria signat pel Cádiz de cara a la 26-27.
En el duel de la primera volta, Kopotun va retirar-se lesionat abans del descans. Aquell partit va acabar amb golejada arlequinada després de dos golassos de Javi López-Pinto i un d'Agustín Coscia. “La temporada es defineix en molts moments, en el dia a dia i la forma de reaccionar a tot. L’equip ha tingut una línia molt regular durant tota lliga i sent molt equilibrat i estable. Vam fer un molt bon partit allà, però com l’havíem fet abans, independentment del resultat. Nosaltres sempre hem tingut molta convicció en tot el que fem. No ens va refermar, vam fer una bona feina i poc més”, afirma Costa. Recentment, els 'alfareros' han pagat una xifra superior als 100.000 euros per a incorporar l'atacant de l'Ourense, Omar Ouhdadi, que ja podria debutar a la Nova Creu Alta.
Un rival sempre complicat
El de dissabte serà el dotzè enfrontament entre Centre d'Esports i Alcorcón. Fins ara, el balanç és força favorable als madrilenys que s'han imposat en vuit ocasions, per les tres victòries arlequinades i un empat. L'últim duel a l'estadi sabadellenc entre ambdós va ser el desembre del 2020, a Segona Divisió i sense públic. Hugo Fraile va avançar els visitants de penal, però Juan Ibiza va salvar un punt al descompte. En la resta de duels a Sabadell, dos triomfs per cadascun. Qui decantarà la balança? Reviurà del tot l'equip de Pablo Álvarez o arribarà la setena consecutiva dels homes de Ferran Costa?