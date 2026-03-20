El CE Sabadell rep l'Europa en un derbi català amb més que tres punts en joc

Pot ser un dels millors partits que es pot veure ara mateix a la categoria, si no el millor. Un derbi català ple d’al·licients entre un CE Sabadell que defensa el seu lideratge i un Europa que vol comprimir encara més la part alta de la classificació (dissabte, 16:15 h, en directe a Movistar Plus, Football Club, LaLiga Plus, Teledeporte i Esport3). Seguint el tòpic, un partit de sis punts, pels que aconsegueix un i els que deixa de sumar un rival directe. "L’equip està amb moltes ganes que arribi el partit. El nivell de motivació durant tota la temporada és molt alt. El grup sempre vol anar endavant i créixer. L’escenari, juguem a casa, és el que fa que el duel sigui més especial. Tenim ganes de continuar lluitant pel repte. L’ambient serà molt maco i això també ens motiva. La Nova Creu Alta és un factor decisiu per poder guanyar", diu Ferran Costa.
Els arlequinats arriben després d’empatar a zero davant del Nàstic, en un altre duel català. Un punt agredolç per tots els peatges que va deixar en forma de baixa, sobretot a la parcel·la defensiva. "Hem estat condicionats tota la temporada per les baixes. Sempre hem tirat els partits endavant, i per això s’ha parlat menys, però la realitat és que en cap moment hem tingut tota la plantilla disponible. Són set baixes, però hi ha cosa molt bona que és la confiança en tots els que sí que estan. He de triar d’inici onze, sabent que tots els que participaran estaran en un bon nivell. Hem estat capaços de ser fiables al darrere en tots els contextos i com a col·lectiu ens multiplicarem per no notar els que no hi són".
Fins a cinc baixes en defensa
El tècnic, que no podrà comptar amb els sancionats Kaiser i Arthur Bonaldo ni tampoc els lesionats Ton Ripoll, Sergi Segura, Carlos Garcia, Jan Molina i José Ortega. En la defensa és on estan els principals dubtes perquè els únics defensors puts disponibles són Genar Fornés i Carlos Alemán, que només ha jugat trenta minuts en lliga fins ara. Reubicar futbolistes com Urri, David Astals o Eneko Aguilar, que ja han jugat en aquesta zona, sembla el més probable.
Al davant estarà un Europa que és tercer a quatre punts del líder Sabadell. A l’estiu, pocs haurien pronosticat que a deu jornades per acabar la lliga dos dels nouvinguts a la categoria estarien plenament involucrats en la lluita per l’ascens. En el cas dels barcelonins, amb la pèrdua del seu millor jugador a l’hivern, Izan González, i l’exili a Can Dragó, semblava encara més complicat que mantinguessin el ritme. La realitat diu que estan virtualment salvats i porten tota la temporada en play-off. Ara sumen dues victòries consecutives després de golejar, el cap de setmana passat el Betis Deportivo (5-2).
L'equip més golejador contra el menys golejat
A més, són l’equip més golejador de la lliga i visiten el menys golejat. Com a curiositat, el davanter Jordi Cano és el màxim anotador de la competició amb setze gols, un més que els ha encaixat el Centre d’Esports (15). "Els respecto molt perquè s’ho han guanyat. Estan fent una temporada brutal. Haurem de fer el nostre millor partit, haurem de suar molt, però estem disposats a fer-ho per poder sumar els punts", diu Costa. El conjunt escapolat es troba en una gran dinàmica de resultats: acumula tres triomfs a domicili i sense encaixar de forma consecutiva i només ha perdut un partit dels últims onze. "Tenim molt clara la idea de partit. Els nois han treballat molt bé tota la setmana i això ens dona tranquil·litat. La confiança és màxima en tots els que sortiran d’inici i els que ho faran des de la banqueta. Ells saben que el paper de tots és clau en cada moment", afegeix.
Més de 800 visitants estaran a la Nova Creu Alta en un ambient que es preveu de gala. "Estem en un moment de la temporada que les jornades no es sumen, es resten. Aquest estadi i aquesta afició té la capacitat de guanyar partits i de fer que els jugadors donin sempre un punt més. Busquem això, amb l’equip disposat a donar-ho tot per poder fer una bona actuació i que té moltes ganes de guanyar", apunta el tècnic. Abans del duel també hi haurà un correbars arlequinat, per cinc establiments de la ciutat, per engrescar l'afició i fer prèvia abans de l'enfrontament directe.
En la primera volta, el triomf es va quedar al Nou Sardenya (2-0) en la primera derrota de la temporada dels arlequinats. "Nosaltres donem el millor sempre, però a vegades et superen i toca mirar endavant i aprendre per continuar millorant. Han passat mesos d’aquella derrota i un resultat no condiciona l’altre. Sabem què volem fer, on volem arribar i la resta només forma part del camí per arribar-hi. No hi ha comptes pendents ni altres històries, l’únic que importa és el partit", admet. Hi haurà revenja del conjunt arlequinat o els graciencs ajustaran la lluita pel primer lloc i se situaran a només un punt?