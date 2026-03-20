De Sabadell a Girona en bicicleta...i tornar?

"Tot comença amb un cafè de benvinguda per conèixer-nos", narra l'Andrea Navarro, coordinadora de 'Lap Cycling Events'. L'empresa organitza la tercera edició de la carrera Sabadell-Girona, que vol convertir-se en el punt de trobada dels apassionats del ciclisme, la gastronomia i el bon ambient. "Aquest és un dels únics esports que permet connectar territoris amb persones", assegura l'organitzadora.
La cursa se celebrarà el pròxim dissabte 11 d'abril amb sortida des del local "Coffe Rules" de Matadepera, a les vuit del matí. De caràcter totalment social, s'han previst dues rutes amb bicicleta de carretera per adaptar-se a tots els nivells: la primera opció és l'anada a Girona (120 km). "És una gran alternativa per als que estiguin començant o vulguin gaudir del paisatge de manera més pausada. La trobada culminarà amb un dinar a un restaurant icònic on els ciclistes podran compartir impressions", explica Navarro. La segona, és el recorregut que suma la tornada al Vallès. 220 km amb un desnivell de gairebé de 2000 m, per als que vulguin afrontar un repte de resistència més exigent.
L'experiència es limita a quaranta participants per poder cuidar cada detall, no volen transformar-ho en una 'macroruta' i les cames són igual o tan importants com la nutrició. S'oferirà avituallament a mig camí, fruites, gels, barretes o sals, un sorteig de roba esportiva d'una marca local i tampoc faltarà un bon àpat com a principals al·licients. La inscripció es pot trobar a l'enllaç de la biografia de l'Instagram (lap.cycling) i el preu de l'activitat és de 26 €.
"Venen esportistes de totes les edats, des de joves fins a persones de més de cinquanta anys! El nostre públic és amateur, són gent que entrena regularment, però no busca competir", puntualitza la sabadellenca que va començar a pedalar durant la pandèmia, quan només deixaven fer esport. "Engrescaria tothom que ho provés perquè és molt agraït i senzill si comences des de zero", com va ser el seu cas.
"El projecte va néixer perquè no trobàvem ningú amb qui sortir els caps de setmana". Per això, juntament amb l'Óscar Jiménez, van impulsar 'Veloohub', un club de ciclisme que programa rutes grupals cada setmana. "Vam començar sent 20 i ara som 350 membres al grup que sortim per la comarca". I és que ella destaca que Sabadell és una ciutat ideal per sortir en bici. "En vint minuts ets a la muntanya. Estem envoltats de zones espectaculars i és molt més accessible que altres ciutats com Barcelona". La Mola, l'Obac, Collserola o la Serralada de Marina són algunes de les seves recomanacions principals.
Més tard, l'Andrea va crear 'Lap Cycling Events' per organitzar esdeveniments més enllà del component esportiu. "Volem que els comerços de la zona participin! Busquem punts de trobada com cafeteries, tallers i locals perquè la ciutat té molt potencial per crear experiències". Segons Navarro, hi ha un gran auge de clubs de corredors que fan aquest tipus d'iniciatives, però és un àmbit poc explorat entre ciclistes. "La idea és impulsar formats que combinin ciclisme, música i cafè", detalla.
Aquest és el full de ruta de la sabadellenca, que ja planeja altres cites com 'La Pallaresa Experience', el cap de setmana del 24 d'abril. El pretext és participar en la cicloturista 'La Pallaresa', però també gaudir de la zona i de la seva gastronomia en comunitat. A més, la carrera té tres distàncies per escollir i el dorsal i el mallot estan inclosos. En definitiva, seguint el concepte del 'més enllà de pedalar' per descobrir territoris.