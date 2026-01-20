El CE Sabadell ja coneix l'últim rival en el camí a la final de la Copa Catalunya

A dos partits del títol de Copa Catalunya es troba el Centre d'Esports. Els arlequinats han eliminat en la competició el Ripollet (2-3) i el Cornellà (1-1) i el Terrassa (2-2), tots dos en els penals. En el derbi vallesà de la setmana passada, de fet, el conjunt de Ferran Costa va aconseguir una remuntada èpica, amb gol en l'últim minut i victòria en els llançaments des dels onze metres per a aconseguir el triomf i la classificació.
El torneig arriba ara al seu desenllaç amb unes semifinals que enfrontaran el Sabadell el Nàstic de Tarragona, també de Primera Federació, i que en l'anterior ronda va eliminar la Montañesa en els penals després d'igualar sobre la botzina (2-2). El duel es disputarà a la Nova Creu Alta l'11 de febrer, o en una data que acordin els clubs sent el 18 de febrer el dia límit.
Fins ara, el conjunt grana ha jugat la competició principalment amb jugadors del filial, tot i que amb alguna excepció com el porter Toni Fuidias, que va jugar a Nou Barris, però va ser expulsat. Arlequinats i tarragonins ja es van veure les cares fa tres mesos a l'escenari en què es disputarà aquesta eliminatòria en un partit que va finalitzar amb empat a zero tot i que els de Ferran Costa van ser molt superiors. En lliga, l'equip de Cristóbal Parralo ocupa la quinzena posició i acumula quatre derrotes consecutives, situant-se a només dos punts de la zona de descens.
Els dos equips també s'enfrontaran en el duel de la segona volta al Nou Estadi el cap de setmana del 15 de març, un mes després de la disputa d'una semifinal que tindrà un altre al·licient: veure Alan Godoy contra el seu exequip. El canari va ser un dels protagonistes de l'ascens frustrat dels tarragonins el 2024, amb un gol del Málaga sobre la botzina, i l'hivern passat va estar a punt de recalar de nou al conjunt grana. L'altre finalista de la Copa Catalunya sortirà del duel entre Barça Atlètic i FC Andorra, de Segona Federació i la lliha Hypermotion, respectivament.