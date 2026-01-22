Dos dels joves del CE Sabadell, cedits a Segona Federació

Continuen les sortides al Centre d'Esports. Després de confirmar les baixes de Sergio Cortés i Mikel González, destí Terrassa i Cartagena, respectivament, ara s'uneixen dos dels més joves del planter arlequinat: Quim Utgés i Lluís Estebe, que jugaran en clubs catalans de Segona Federació cedits fins a final de temporada amb l'objectiu de ser jugadors importants i sumar minuts per continuar desenvolupant el seu potencial. Tots dos tenen un any més de contracte i a l'estiu tornaran a la disciplina arlequinada.
Utgés, que havia guanyat protagonisme en les últimes setmanes per la lesió de Rodri Escudero, disputarà la segona meitat de competició a l'Atlètic Lleida. El davanter va ser el màxim golejador del filial la temporada passada, amb deu gols, i enguany sumava dues dianes, una en Copa Catalunya davant del Cornellà i una en lliga, fa poques setmanes, contra l'Hércules. Enguany ha disputat 215 minuts repartits en vuit partits de Primera Federació i dos a la Copa Catalunya. Amb els lleidatans, que són penúltims, buscarà la permanència, que es troba actualment a vuit punts, el play-out és a sis. A l'Atlètic coincidirà amb els exarlequinats Marc Vargas, Carlos Cobo i també competirà a la davantera amb Boris Garrós i l'altre cedit del Centre d'Esports: Alya Camara que ha disputat catorze partits i ha anotat dos gols.
D'altra banda, Estebe, que va arribar a l'estiu procedent de L'Hospitalet després d'una gran campanya a Tercera Federació, marxa cedit després d'estar inèdit en lliga com a jugador del Centre d'Esports. El migcampista sí que va sumar dues titularitats i gairebé 150 minuts a la Copa Catalunya, en els partits davant de Ripollet i Cornellà. En el duel vallesà fins i tot va provocar un penal. Jugarà al Reus FC Reddis, que ocupa la tercera posició del grup 3 de Segona Federació, a només tres punts del lideratge. A la plantilla del conjunt del Baix Camp hi ha els exarlequinats Miquel Ustrell, Ramon Folch i Sandro Toscano i també un altre cedit pel Sabadell, el lateral Pol Fernàndez que fins ara ha disputat catorze partits, però només un com a titular.