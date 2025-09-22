'Chus' Oviedo, doble campió d'Espanya a Granada

Cap de setmana prolífic per al tirador ‘Chus’ Oviedo. El badienc del Tir Sabadell es va instal·lar en el podi en el Match Ibèric i el Campionat d’Espanya celebrats a Las Gabias, Granada. En l’estatal, Oviedo va pujar al més alt del calaix en carabina en tres posicions i també en carabina estès, mostrant el seu creixement en la disciplina en els darrers temps després de començar-la pràcticament de zero fa alguns mesos. El badienc també va ser tercer en carabina d’aire i en la classificació per federacions va ser primer amb Catalunya.
D’altra banda, el del Tir Sabadell va participar també en el Match Ibèric com a membre d’Espanya ‘A’ en la competició que la Federació celebra juntament amb Portugal. Oviedo va imposar-se en carabina en tres posicions i també en carabina d’aire. A més, l’equip del badienc va ser el campió del torneig, per davant dels portuguesos i d’Espanya ‘B’. Amb aquests resultats, ‘Chus’ Oviedo es penja cinc medalles més en competicions de nivell i continua consolidant una temporada molt exitosa després del dubtós inici.
A Las Gabias, en clau local, no només va triomfar el badienc. Un altre competidor del Tir Sabadell va pujar al podi, en aquest cas juvenil, en la modalitat de carabina d’aire. Alejandro Cilveti va ser bronze a la ciutat granadina per darrere de l’andalús Antonio Novillo-Fertrell, que va ser segon, i del català David Pandey, campió de la disciplina.