‘Chus’ Oviedo es queda a les portes del podi en el Grand Prix de Ruse

Gran èxit del badienc ‘Chus’ Oviedo al Grand Prix celebrat a Ruse, Eslovènia. El del Tir Sabadell va aconseguir una meritòria quarta posició en la final dels 10 m en carabina d’aire. “La veritat que estic molt content per com va anar i la feina feta. Mai porto expectativa de resultat i em centro a gaudir de l’experiència, però sé la feina que hi ha darrere i sempre és una alegria poder fer una gran competició”, afirma.
Oviedo va ser desè en les sèries classificatòries amb 629.8 punts. No obstant això, les limitacions per país van donar finalment al badienc l’últim bitllet en la lluita per les medalles. Malgrat que partia des d’una posició poc avantatjosa, el tirador vallesà va anar sumant bons resultats fins a fregar el podi amb un quart lloc molt meritori que el consolida en l’elit internacional de la disciplina. “He fet molta feina per poder afrontar com cal els moments de tensió i veure que els resultats surten sempre motiva a continuar endavant”, assegura. Oviedo també va competir en 10 m en carabina d’aire comprimit per parelles mixtes, juntament amb Inés Martinón, aconseguint un gran cinquè lloc que els va deixar a tocar de la final amb 626.8 punts, pels 627.5 que va sumar l’altra parella espanyola, formada per Helena Arias i Jorge Estévez i que va obtenir l’última plaça.
Ara, el del Tir Sabadell es troba a Múnic en una preparatòria. En la prova individual va tornar a superar la seva millor marca personal i es va quedar a les portes de la final, en desena posició en una competició de gran reputació malgrat que no suma en el rànquing. El pròxim gran repte serà a finals de febrer, amb l'Europeu a Armènia. "Ara estic amb molt bones sensacions i això sempre és positiu per encarar la preparació a una competició. Aniré amb la intenció de gaudir, com sempre, de l'experiència. Feia anys que no em trobava a aquest nivell tan alt", diu.