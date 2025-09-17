Claudi Martí: "La RFEN ha fet una normativa arbitrària i desproporcionada"

El CN Sabadell esclata contra la Federació per una normativa “arbitrària i desproporcionada” en la participació de jugadors i jugadores estrangeres en les competicions estatals de waterpolo. El president de l’entitat, Claudi Martí, ha comparegut en roda de premsa per detallar els processos que seguirà el Club davant del malestar per la situació. “La inseguretat jurídica i la manera de fer les coses ens genera una preocupació molt gran. Esgotarem les vies per posar solució a aquest despropòsit”, afirma.
Per posar en context la problemàtica, segons ha detallat Martí, tot ve de l’aprovació de l’increment de jugadors en convocatòria, passant fins als catorze. Aquí es planteja l’increment dels estrangers, que fins ara estava fixat en quatre per plantilla. Diversos clubs van secundar la proposta, però la RFEN va aprovar finalment una normativa força similar a l’anterior a l’inici de l’estiu.
El Club va presentar al·legacions per la discriminació per nacionalitat en treballadors comunitaris i, després del Mundial, es va modificar aquesta primera normativa limitant els jugadors a quatre que no estiguin formats localment. Segons les especificacions de la Federació, el club podia considerar dues jugadores d’origen estranger, Simone van de Kraats i Tara Prentice, com a locals. De fet, el mateix òrgan federatiu, segons detalla Martí, va confirmar que la interpretació era correcta. L’equip femení de l’entitat també va incorporar l’estatunidenca Isabel Williams, l’hongaresa Natasa Rybanska i la grega Athina Giannopoulou.
No obstant això, una nova normativa publicada el 28 d’agost va tornar a canviar el paradigma. Els condicionants per ser jugadora de formació local es van endurir i, ara, el Natació Sabadell es troba en la situació de no poder tenir les cinc jugadores de forma simultània en convocatòria durant les competicions estatals. “Quan a principis d’agost ens van confirmar que la interpretació de la norma era correcta, nosaltres vam tancar la planificació de la plantilla quan encara érem a temps de rectificar. Si es manté, es pot donar el cas que es rescindeixi el contracte d’alguna de les jugadores o que elles vulguin marxar. La normativa actual frega la il·legalitat i la vulneracions dels drets dels treballadors comunitaris europeus”, assegura.
Arribats a aquesta situació, el Club ja està en marxa per poder trobar una situació. “La via federativa ja l’hem esgotat. De fet, la resposta a l’últim requeriment diu que no són competents per solucionar el problema”, apunta. Els advocats i serveis jurídics de l’entitat ja treballen en els passos a seguir. “El primer pas és esgotar la via esportiva que és el Consejo Superior de Deportes, a partir d’aquí, ja podem anar al contenciós administratiu i anar pujant. A nivell català, elevarem la situació al TSJ i que ens diguin si està dins la legalitat, la nova normativa. Estem parlant de drets laborals fonamentals de treballadors europeus”, explica el president. Tot això, pocs dies abans de la final a quatre de la Copa Catalunya i amb l’inici de les lligues a poc més de dues setmanes.