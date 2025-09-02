El Club Esportiu Hoquei Sabadell es posa en marxa, en una temporada de renovació

L'hoquei patins de la ciutat ja es troba en marxa per a preparar una nova temporada. El CEH Sabadell va començar la setmana passada els primers entrenaments d'enguany en una temporada que promet emocions fortes. El conjunt local ha patit força canvis, en una passa enrere que des de l'entitat esperen que serveixi per donar-ne dues cap endavant amb un equip format principalment per gent jove. "L'objectiu és consolidar una base i anar creixent a poc a poc per anar cap a dalt. És un repte nou, però en un futur ens agradaria que el 100% de la plantilla fos de Sabadell. Que els jugadors sentin els colors sempre et dona un extra competitiu i de sentiment de pertinença. Volem demostrar que el nostre és un projecte per créixer plegats", afirma el president Joan Esteve. L'equip competirà de nou a Tercera Catalana, sense grans objectius classificatoris per a enguany, però amb ambició i ganes de fer passes endavant.
D'altra banda, el femení ja va fer aquest procés de rejovenir la plantilla fa dues temporades. "L'objectiu és millorar el rendiment en cada temporada". Les sabadellenques competiran a Segona Catalana amb un bloc format majoritàriament per jugadores que encara no estan en edat sènior. "Un 70% de l'equip, aproximadament, encara té edat júnior o juvenil. És un equip molt jove que vol millorar i guanyar experiència", apunta. En total, l'entitat comptarà amb vuit equips, la principal novetat serà la creació d'un sub-13 femení, mentre que el sènior 'B' masculí no sortirà a competir per manca d'efectius.
El principal hàndicap que troba el CEH Sabadell és la manca d'un espai adequat per a l'entrenament. Al pavelló de Sol i Padrís, l'entitat només disposa de dos dies cada setmana per a la pràctica esportiva. "És un any complicat perquè si no tens eines per dotar de les millors condicions els teus jugadors, acaben marxant a projectes més grans. El nostre creixement està molt limitat des de fa temps, però ens hem acostumat. Tenim un entorn ple de grans clubs, que quan veuen un jugador que destaca, te'l prenen ràpidament. Sabem com funciona", assegura Esteve.