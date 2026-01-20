El Falcons Sabadell es consolida com a referent català del tennis taula femení

L'equip femení de Divisió d'Honor del Falcons Sabadell - SMATSA AGORA GRUP va tancar fa alguns dies la primera volta amb sensacions molt positives i consolidant-se com un dels conjunts més competitius de la categoria. Tot això és conseqüència del bon moment que viu el club que en el Campionat de Catalunya de Joves ja va situar les seves palistes en el podi amb un gran segon lloc. Precisament dues de les protagonistes de la fita, Aina Casanovas i Mariangel Paola Díaz es troben entre les integrants de l'equip absolut que ocupa actualment la quarta posició del grup 2 de la categoria de plata del tennis taula estatal amb cinc victòries i cinc derrotes en deu jornades.
L'excel·lent dinàmica del grup es va veure reforçada recentment amb la visita de la palista olímpica Sara Ramírez, una de les grans referents del tennis taula nacional. La ripolletenca va voler mostrar el seu compromís amb el club, aportant la seva experiència i coneixements al projecte esportiu. La seva visita va ser possible perquè el seu germà forma part de l'entitat com a tècnic, fet que va provocar que la visita fos encara més especial. Un vincle que reforça encara més la seva implicació personal amb el creixement de l'equip. Segons expliquen des de Falcons, durant la seva estada, va "valorar molt positivament l'ambient de treball, la implicació del grup i la projecció esportiva, destacant la serietat del projecte i l'aposta continuada per l'esport femení".
Ara, amb la segona volta en l'horitzó, l'equip afronta el tram decisiu de la temporada amb il·lusió, ambició i confiança, consolidant-se com un dels projectes més prometedors del tennis de taula femení català. El pròxim enfrontament serà el 7 de febrer a casa davant del Miró Ganxet Reus, qui actualment ocupa la tercera posició. Una bona oportunitat de donar un cop sobre la taula i demostrar que l'aspiració és continuar a la zona alta de la classificació.
De manera paral·lela, el conjunt de Primera Nacional femenina també està signant una temporada excel·lent, havent perdut únicament tres duels en el que va de campionat i ocupant la cinquena posició, tot i que amb partits pendents respecte a la majoria dels seus predecessors a la taula. Un dels aspectes més destacats del curs és la joventut del planter, format majoritàriament per jugadores en etapa de formació que estan competint amb maduresa, regularitat i caràcter enfront de rivals de gran experiència. Aquesta aposta pel talent jove es veu reforçada per un gran medaller en competicions individuals, que situa al club com el segon referent català en l'àmbit femení, reflex del treball constant de les jugadores i equip tècnic.