El Club Gadex s'estrena a Lliga Or visitant el Tucans Asme

Comença el camí del Club Gadex a la Lliga Or. Després d'un final de temporada espectacular, els sabadellencs s'han guanyat el dret a competir a la segona categoria de l'hoquei línia estatal. El conjunt entrenat per Iván de las Heras arrencarà la competició en un duel català a la pista del Tucans Asme, de Sant Adrià. "Els coneixem bé i ells a nosaltres també. En les primeres jornades sempre vas una mica amb la incògnita i no sabem si tenen reforços, però m'espero un partit molt difícil i competit. Ja hem jugat contra ells anteriorment i sabem que estarà igualat", afirma el tècnic.
L'equip sabadellenc manté el bloc de la temporada passada amb jugadors joves i de la casa que van acabar l'any guanyant tots els duels de la segona fase i en un estat de forma extraordinària. "Confio molt en aquests nois. S'han format aquí i és un orgull poder competir a Or amb un grup així. Penso que anirem creixent i madurant amb el pas de les jornades, però mantenir la plantilla fa que ja ens coneixem tots dins la pista", analitza. De moment, les sensacions són bones. "Arribem ben preparats. Les sensacions han estat bones, tot i que la pretemporada sempre costa físicament. Hem disputat cinc amistosos, alguns contra equips de superior categoria, i hem competit molt bé. La progressió del primer partit a l'últim és molt evident. Estem amb moltes ganes de començar", assegura el tècnic.
L'objectiu, com a nouvinguts a la categoria, serà la permanència, però amb ambició i sense renunciar a res. "El primer repte és salvar-nos, però hem d'anar partit a partit. Si comencem bé i podem encarar la permanència ràpidament, no ens deixarem anar. Toquem de peus a terra, però som ambiciosos i volem competir contra tothom", apunta De las Heras. De moment, l'inici de competició omplirà el calendari del Gadex de desplaçaments, mentre es soluciona el problema de la pista. El pavelló de Sol i Padrís no compta amb el terra reglamentari per la categoria i club i consistori es troben en converses per arribar a un acord. Una de les alternatives és jugar en la instal·lació d'un altre municipi com per exemple Rubí que té el Cent Patins competint en el màxim nivell.