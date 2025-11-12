Nombrosa representació del CN Sabadell al Campionat d'Espanya en piscina curta

La Nova Escullera es converteix en l'epicentre de la natació estatal amb el Campionat d'Espanya de p25 que arrenca aquest dijous a les instal·lacions del CN Barcelona. Una vegada més, el Club Natació Sabadell comptarà amb una nombrosa representació tant en categoria masculina com en femenina amb gairebé una trentena de nedadors que competiran en gairebé un centenar de proves durant la competició. Més enllà de podis i medalles, a Barcelona també estarà en joc la classificació per a l'Europeu de Lublin, Polònia, que se celebrarà del 2 al 7 del pròxim mes de desembre.
En total, vint nedadors i vuit nedadores seran a la cita amb 97 inscripcions en les diverses proves del campionat. Només Real Canoe i Sant Andreu posaran més esportistes en la línia de sortida de les diverses proves que es disputaran fins al diumenge a la riba del Mediterrani. Fa tot just un any, el CN Sabadell va ser el gran triomfador del campionat amb un nom sobresortint per sobre de la resta en una competició que es va celebrar a Can Llong: Carles Coll. El tarragoní, campió del món en els 200 braça en piscina curta el 2024, no serà de la partida enguany perquè amb la marca que va aconseguir al Mundial de Singapur ja té plaça assegurada per a la cita continental del pròxim mes, tal com va anunciar la RFEN fa algunes setmanes.
L'expedició sabadellenca la tornarà a liderar Sergio de Celis, que competirà en els 50, 100 i 200 m lliures. El balear també va ser campió estatal en l'última edició. Diego Mira, en els 200 i 400 estils, també serà un dels grans reclams de la cita. Álex Castejón, Clàudia Muñoz, Natalia Muñoz, Alex Comas, Arnau Pifarré, Mar Garmendia o Eudald Tarrats són alguns dels nedadors del Club que poden fer un bon paper en el Campionat d'Espanya i, per què no, pensar en ocupar alguna de les places de podi.