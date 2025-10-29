El CN Sabadell s'acomiada de la Copa del Rei davant del Sala 5 Martorell

S'acaba el somni de la Copa per al Club Natació. Els de Jordi Marín van caure en la visita del Sala 5 Martorell (2-5), de Segona Divisió, al pavelló del Nord. De la mateixa manera que va passar en l'anterior experiència a la competició dels nedadors, el 2023, el conjunt de superior categoria ha fet valer la seva condició de favorit, marcant el ritme des de l'inici i assolint la classificació per a la pròxima ronda.
En els primers compassos, Raúl Martín va poder avançar els sabadellencs, però ràpidament, els visitants es van fer amb el domini i van començar a bombardejar la porteria d'un Josep Maria que es va haver de multiplicar davant la sortida en tromba del Martorell. Akim Ràfols, precisament aprofitant un rebuig del porter, va avançar els del Baix Llobregat. Poc després, el sabadellenc format a l'Escola Pia, Arnau Graell va fer el segon en una jugada de segon pal i, abans de complir-se els deu primers minuts de partit, Ràfols va anotar el 0-3.
Un hàndicap important després d'uns minuts de domini aclaparador dels visitants. Sense res a perdre, va millorar el Club que va poder retallar amb ocasions de Juanfran Hervás, Luis Garcia o, la més clara, en un xut al travesser de Dylan Moreno. També els visitants van fregar el gol de nou a través de Carlos Villalobos abans del descans.
A la represa, Abdellah Motaki va fer el quart en una de les primeres accions. La resposta dels nedadors va arribar des del punt de penal, en un llançament que va transformar Luis Garcia després d'unes mans d'un jugador rival. Amb el gol va començar a gaudir de més arribades el Club, que lluny d'acostar-se més en el marcador va veure com Ibai Espinosa, a l'altra banda del camp, sentenciava. En el tram final, Alex Llamas va maquillar el marcador amb un gran llançament a l'escaire.
"El partit ha estat molt marcat per l'inici. Ens ha condicionat molt el marcador dels primers minuts perquè hem hagut de buscar retallar una mica a la desesperada des de molt d'hora. Hem tingut molt bons trams, però amb un 0-3 en contra és molt difícil i cada ocasió perduda s'ha fet un món. Estic molt orgullós de l'equip i de l'esforç en aquesta competició", deia Jordi Marín a la finalització del duel. Ara, a centrar-se en la lliga, que torna el diumenge a la pista de l'Hospitalet, que també es va acomiadar de la Copa davant de l'Ibiza (3-7).