Segona derrota consecutiva del CNS Tennis Taula

Segona ensopegada consecutiva a Divisió d'Honor de l'equip absolut de tennis taula del Club Natació. Els nedadors van caure per 2-4 en la visita d'un SantJosep.net - Sant Jordi que és líder de la competició i un dels grans candidats a ocupar les posicions de fases d'ascens.
En l'enfrontament, Luca Khidasheli va aconseguir guanyar el primer punt després d'imposar-se en tres igualats jocs a Miad Lotfijanabadi (11-8, 11-8 i 15-13). En el segon partit, l'ex del Club Héctor Saavedra es va imposar al seu company la temporada passada, Miikka O'connor, per 3-0 (13-15, 12-14 i 4-11), en un duel que va deixar diverses accions de gran nivell entre els dos palistes. Joan Barberà no va tenir opcions davant d'Iván Martín (11-2, 11-5 i 11-8).
En la segona ronda de partits, Khidasheli va guanyar per 3-1 a Saavedra (11-4, 4-11, 11-9 i 11-8), però de nou els balears van acabar de certificar el triomf amb les victòries de Lotfijanabadi (11-9, 11-7 i 11-4) i Martín (12-10, 11-13, 11-8 i 11-5) davant de Barberà i O'connor, respectivament. Segona derrota en tres jornades del Club que ara és vuitè, a la zona mitjana-baixa de la taula, i la pròxima setmana visitarà el Sosmatic Badalona, que ocupa la quarta posició.