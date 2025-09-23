Els sèniors del CNS Vòlei es posen en marxa amb la Lliga Catalana

Tres dels equips sèniors del Club Natació Sabadell de voleibol van iniciar aquest cap de setmana la competició, disputant la primera fase de la Lliga Catalana. El sènior masculí que tornarà a competir enguany a Superlliga2 va jugar a Roquetes contra l'equip organitzador i el Balàfia Lleida. L'equip entrenat per Adrià Jimenez, va obtenir la primera posició del grup després de guanyar els lleidatans per 3-0 i de perdre davant de l'equip tarragoní per 2-1. D'aquesta manera, disputarà la fase final de la competició el pròxim dissabte a Tarragona, contra el CV Sant Pere i Sant Pau, equip de Gerard Rejón i contra el FC Barcelona, també amb presència sabadellenca amb Gerard Osorio.
Per la seva banda, el sènior femení, que continua a Primera Nacional, va disputar la primera fase de a la Lliga Catalana de Divisió d’Honor femenina en una jornada en què l’equip va anar de menys a més. En el primer partit, l’equip entrenat per Narcís Godoy es va veure superat pel CEV L'Hospitalet per 3-0, mentre que al segon partit, les sabadellenques van guanyar el CV Esplugues per 2-1.
Per últim, l'equip sènior masculí B, que va ascendir a Primera Nacional la temporada passada, va jugar a Manresa i va perdre per 3-0 contra els amfitrions del Vòlei Manresa i davant del CEVOL Torredembarra. L'equip va anar de menys a més i es va veure que serà una temporada exigent, on l'equip té l'objectiu de la permanència.