Tres del CNS Vòlei, en un nou èxit de la selecció espanyola

La presència sabadellenca va tornar a ser nombrosa en la convocatòria de la selecció espanyola sub-18 que va aconseguir el bitllet per al pròxim Europeu, que es disputarà al juliol a Cisterna di Latina (Itàlia). Tres jugadors del CN Sabadell van ser presents en la conquesta del WEVZA, el Preeuropeu de la zona d'Europa occidental, celebrat a Viana do Castelo (Portugal): els germans Thiago i Alex Pozzato i Aleix Bernia van ser part de l'èxit del combinat estatal. "L'objectiu era fer el millor torneig possible i sabíem que si donàvem el nostre millor nivell tindríem opcions d'estar a dalt", diu Bernia. "Sobre el paper, hi havia alguns equips amb més alçada que tenien més opcions d'aconseguir el títol, però després dels primers partits vam veure que teníem possibilitats reals de guanyar", afegeix el Thiago.
Tot es va decidir en l'últim partit de la competició, amb un Espanya - França que havia de decidir el gran campió del torneig. El duel va començar amb un primer set molt igualat que es va endur finalment el combinat estatal (27-25). No obstant això, el conjunt francès va reaccionar i va capgirar el marcador imposant-se en dos sets consecutius (22-25 i 23-25). En un etern quart set, els espanyols van forçar el tie-break definitiu (38-36). Els de Fredinson Mosquera van dominar el cinquè d'inici a final i es van endur el triomf per completar el WEVZA com a invictes (15-11). "Sabíem que necessitàvem guanyar un set per complir l'objectiu i, en el primer, vam anar molt igualats fins al final. Va ser el moment més desafiant de la competició", diu Pozzato. "Com ja teníem la classificació a la butxaca, potser ens vam relaxar una mica de forma inconscient. Per sort, vam despertar a temps i ens vam endur el triomf", reconeix Bernia.
Thiago Pozzato, a més de ser campió, també es va endur el premi a millor col·locador del torneig. Un reconeixement a la feina del jugador i també del Club com a formador de talent. "Va ser una alegria. No m'ho esperava perquè l'últim partit no va ser el millor per mi. Al final, és un reconeixement a la regularitat i a tots els anys que he jugat a vòlei. També he d'agrair tots els entrenadors i seleccionadors que m'han donat confiança", assegura. Un gran resultat a les portes de l'Europeu d'aquest estiu en què els espanyols tornaran a estar en la lluita per les medalles. "L'expectativa és fer el millor paper possible com a equip i veure fins a on podem arribar", apunta Bernia. "El favorit és Itàlia, però aquest resultat ens dona la confiança de saber que podem competir contra qualsevol", sentència Pozzato.