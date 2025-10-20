Doble victòria dels sèniors del CNS vòlei, que continuen invictes

El primer equip masculí de la secció, de Superlliga2, va guanyar al CV Arenys per 2-3 (25-23, 10-25, 25-19, 25-27 i 11-15), mantenint la imbatibilitat i bona dinàmica en aquest inici de lliga. Els homes d'Adrià Jimenez van afrontar un partit complicat contra un equip molt reforçat per a aquesta temporada. No obstant això, la persistència va servir els nedadors per a remuntar el 2-1 a favor dels maresmencs.
En el primer set, les diferències en el marcador van ser molt petites, però se'l va acabar emportant l’equip local, que va jugar amb més solvència els darrers punts. En el segon, entre els errors locals i els bons atacs d’Adrià Rejón i Aleix Bernia, els sabadellencs van posar-se fins a 3-13 en l'inici. Tot i els temps morts demanats per l’entrenador de l'Arenys per intentar canviar la dinàmica, no es va capgirar i el punt va ser per als sabadellencs per un contundent 10-25. En el tercer, els locals van agafar distància fins el 13-7 i es van imposar per 25-19, deixant sense marge d'error el Club. En el quart set, les distàncies en el marcador van ser mínimes, però els sabadellencs, lluny de posar-se nerviosos, van jugar millor el final i van forçar el tie-break (25-27). En el cinquè i definitiu set, el CNS no va donar opció i es va imposar per 11-15, sumant dos punts més a la classificació.
Per la seva banda, el sènior femení, de Primera Nacional, va obtenir també la victòria contra l'SD Espanyol per 2 - 3 (25-19, 19-25, 26-24, 16-25 i 12-15), en un partit amb una dinàmica similar al masculí. L'equip de Narcís Godoy va demostrar el seu esperit de lluita i es va endur la victòria al tie-break, remuntant també un 2-1 favorable a l’equip local. Amb aquesta victòria, les nedadores també segueixen imbatudes en l'inici de competició.