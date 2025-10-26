Agredolç empat del CN Sabadell davant del Ye Faky

El Club Natació es va quedar amb la mel als llavis en l'enfrontament davant del Ye Faky al pavelló del nord. Els nedadors van anar per davant en tot moment, però van desaprofitar una renda de tres gols. Amb aquest empat, els de Jordi Marín són onzens a la taula, però acumulen cinc jornades consecutives sense perdre.
En el duel del dissabte, els sabadellencs es van avançar prop del descans a través de Raúl Martín. A la represa, Vincet Valdés va igualar, però ràpidament, Juanfran Hervás va fer el 2-1. En els minuts posteriors, Martín i Octavi Ribé van obrir escletxa tot i que encara quedava molt partit. En joc de cinc, va reaccionar l'equip visitant que fa retallar a través de Valdés ja en el tram final. En els darrers compassos, Aitor Coronado i Pau Botella van situar el 4-4 definitiu. El dimarts, el Club afrontarà un nou partit com a local, ara de Copa del Rei davant del Sala 5 Martorell de la Segona Divisió.
D'altra banda, a la Segona Nacional femenina, el FS Sabadell Femení va veure trencada la seva ratxa victoriosa al camp d'un dels grans candidats a l'ascens. Les arlequinades van caure per la mínima a la pista del Lainco Rubí (1-0) en un derbi vallesà de gran nivell. El conjunt entrenat per Xavi Muñoz va tornar a demostrar la seva competitivitat, però un gol de Maria Ángeles Navarro va decidir el duel poc abans del descans. Les sabadellenques es mantenen a la zona mitjana i rebran, la pròxima setmana, l'altre català acabat d'ascendir, el Futsal Mataró.