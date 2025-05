El Club Tennis Sabadell, doble campió d'Espanya d'esquaix per equips

Eren els grans favorits en les seves categories i els dos equips del Tennis Sabadell van fer bons els pronòstics al Campionat d'Espanya d'esquaix per equips disputat a Algemesí, València. Aquest nou triomf referma l'aposta del club per la secció. "La veritat és que ens donen totes les facilitats per créixer. Estic molt content amb la junta i l'aposta que han fet. Des de la meva arribada fa quatre anys, ens han recolzat en tot i la veritat que la secció ha crescut molt en quantitat i qualitat. És un orgull", assegura Santi Altarriba, capità dels equips d'esquaix del club.

A la categoria femenina, en format lligueta, el domini va ser total del Club Tennis. Les sabadellenques van aconseguir el títol cedint únicament dos jocs en tot el torneig. El CT Sabadell es va imposar al Club Squash València 'A' i 'B', al Centro Deportivo San Pedro de Múrcia i al La Cala Squash de Malaga. El partit definitiu per aconseguir el campionat va ser davant del Club Tres Cantos de Madrid, que va acabar en segon lloc. Sofía Mateos es va imposar a Icía Rivero (3-1), Ona Blasco va superar l'argentina Pilar Etchechoury (3-1) i Montse Fajardo també va guanyar a Belén Etchechoury (3-0), tancant un torneig excel·lent i assolint el quart títol consecutiu. L'aclaparadora victòria té encara més mèrit amb el hàndicap de l'absència inesperada en l'equip sabadellenc de Marta Domínguez, campiona d'Espanya en individual, que no va poder competir per una infecció al peu d'última hora.

En la masculina, en format d'eliminatòries, el primer equip de l'entitat va ser força superior a tots els seus rivals. Després de saltar-se els vuitens com a primer cap de sèrie, els sabadellencs es van imposar al Club Squash València 'B' amb un contundent 4-0 i cedint únicament un joc en els quarts de final. A les semifinals, davant del València 'A', tampoc van donar opcions al seu rival amb triomf per 3-1. A la gran final, el Tennis es va enfrontar a l'amfitrió i vigent campió, el Club Squash Algemesí. Iker Pajares va patir més del compte davant d'Iván Pérez, però va aconseguir el punt (3-1). "Venia amb facitis plantar i, realment, en el quart joc ho va passar força malament. La sensació era que si hagués perdut el joc, s'hauria hagut de retirar. Ens hauria complicat molt la final", afirma Altarriba. El jugador estranger de reforç, l'hongarès Balazs Farkas, va fer els deures contra Hugo Varela (3-0) i l'hispà-argentí Leandro Romiglio es va imposar a Robertino Pezzota (2-0), en un partit que ja no es va acabar. El punt dels locals el va aconseguir Miguel Pujol davant d'Hugo Jaén.

L'equip 'B' del Club va acabar en cinquena posició després de caure als quarts contra l'Squash València. "El meu fill, el Marc Altarriba, no va poder anar a la competició per motius acadèmics i crec que amb ell podríem haver fet podi. De totes maneres, és un gran resultat i estem molt contents", admet Altarriba. En qualsevol cas, aquest èxit fa recuperar el tron al Club Tennis Sabadell, que ja suma sis títols estatals de clubs en el seu palmarès i es continua consolidant com a gran rival a batre.