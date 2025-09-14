El CN Sabadell cau davant del Futsal Mataró en la primera jornada de lliga

El primer triomf de la temporada del Club Natació haurà d'esperar. Els de Jordi Marín van caure, amb remuntada inclosa, davant del campió de l'any passat, el Futsal Mataró, que va completar una gran segona meitat per capgirar el marcador del primer temps i endur-se els punts del pavelló del Nord (3-5). La intensitat d'un duel de gran nivell, però amb encara el cansament de la pretemporada, va acabar llastrant els nedadors, que van veure com el partit se'ls feia molt llarg.
L'inici, però, va ser immillorable. El Club es va avançar en els primers compassos en una jugada d'estratègia en un servei de banda que Marc Pérez va enviar al fons de la xarxa després d'un bon moviment que el va deixar sol al segon pal. La reacció dels maresmencs va arribar als peus d'Albert Izquierdo, que va fer treballar una de les incorporacions, el porter Lluís Sanguino, amb una gran intervenció quan ja es cantava el gol. També el conjunt nedador va fregar el segon en jugades de Manu Kawa i Dylan Moreno, que Martí Antolín va salvar.
Amb el pas dels minuts, el domini del Mataró va ser més evident i Sanguino es va posar la capa de superheroi per evitar la igualada davant dels intents de Marc Hermosel o Pol Novo, entre altres. No obstant això, quan pitjor estava el CN Sabadell va arribar el segon. En una transició ràpida, un defensor va cometre falta prop de la frontal. L'estratègia va tornar a funcionar i, en el llançament, una bona passada d'Alex Llamas va permetre Luis Garcia fer el 2-0 a porta buida. Poc després, aprofitant l'embranzida del gol, Raúl Martín en una bona contra conduïda per Juanfran Hervás va fer el 3-0 abans del pas per vestidors.
A la represa, la dinàmica va canviar per complet i els maresmencs van començar a transformar el domini en ocasions clares, i també en gols. Juanito Casas va retallar en una de les primeres accions del segon temps, i pràcticament de forma consecutiva Hermosel va transformar una bona jugada al segon pal per ajustar el marcador al màxim en tan sols dos minuts. Jordi Marín va demanar un temps mort per frenar l'hemorràgia i amb la rotació del quintet va tornar a igualar forces sobre el terreny de joc. No obstant això, una acció de pivot de Biel Martí va acabar en el 3-3 a poc més de deu minuts pel final.
Havent deixat escapar una renda de tres gols i amb les forces justes, els nedadors van intentar reaccionar, però sense massa encert en el tram final de pista. El Mataró no va perdre els nervis i, finalment, va trobar el camí de la remuntada definitiva: Martí va signar el seu doblet per capgirar el marcador ja en els últims minuts. Poc després, el gerro d'aigua freda va ser doble per al Club, ja que els mataronins van distanciar-se amb un xut del porter Sergi Meneses, qui es va incorporar a l'atac de forma molt recurrent en el segon temps, que va tocar en German Escudero i va acabar entrant. Va buscar la reacció el CN Sabadell en els últims instants amb el porter-jugador, però sense encert. Derrota del Natació que la pròxima jornada visitarà el Canet, buscant el primer triomf de la temporada a Segona B.