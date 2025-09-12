El CN Sabadell arrenca el seu camí a Segona B davant del rival a batre

Tret de sortida a la Segona B de futbol sala d'enguany. Després de molts anys de binomi sabadellenc al bronze estatal, aquesta temporada el Club Natació serà l'únic representant. El conjunt entrenat per Jordi Marín s'estrena amb un duel de nivell: el campió del grup la temporada passada visita el pavelló del Nord, un Futsal Mataró que ha mantingut el bloc i s'ha reforçat bé per tornar a ser el gran candidat a ocupar el primer lloc. "Serà un partit molt exigent. Són els grans favorits i s'han reforçat molt bé. Intentarem fer un bon partit, a casa som forts i sortirem a competir des del primer minut", assegura el tècnic.
Els nedadors van tancar el dissabte passat els partits de pretemporada amb un balanç de quatre victòries i una única derrota per la mínima contra l'Hospitalet Bellsport en un triangular disputat a Les Naus la primera setmana d'entrenaments. "Els resultats no són importants en la preparació. Aquestes setmanes d'entrenaments i partits amistosos ens han servit per trobar i treballar el que volíem i per arribar en el punt òptim a l'estrena de la lliga. Físicament, a més, es nota que els jugadors han fet els deures durant l'estiu i també la bona feina del preparador físic. Arribem en molt bones condicions".
Al davant estarà un Mataró que la temporada passada va fregar l'ascens i que fa alguns dies va disputar la final a quatre de la Copa Catalunya, caient a les semifinals davant de l'Industrias Santa Coloma. "M'espero el Mataró de sempre: jugant molt als duels individuals, a fer aclarits per generar aquestes situacions. Són molt forts en l'u contra u i han incorporat jugadors que els donaran una mica més. Nosaltres tenim les nostres armes també", analitza. Enguany, el Club ha patit pocs canvis respecte a la plantilla que va acabar en la tercera posició la temporada passada. S'han incorporat Juanfran Hervás, Aleix Molist i Lluís Sanguino i han marxat Abraham García i Sergi Lucas. "La rotació serà clau. És un punt que vaig parlar amb l'Arnau (Casabon) per poder millorar. Penso que tenim més jugadors al nivell de l'equip. És cabdal perquè vam acabar molt justos físicament l'any passat i ens ha de donar un plus important", apunta.
En qualsevol cas, un primer pas en una temporada en què els nedadors tornaran a estar entre els candidats a tot. "Tenim l'ambició de tornar a competir al nostre màxim nivell. Dir un objectiu classificatori en aquests moments, sempre és complicat. Hem de ser forts a casa des de l'inici i competitius en cada entrenament. Si ho aconseguim, el cap de setmana ens marcarà a on podem estar. No ens posem sostre, però toquem de peus a terra", afirma. Un any il·lusionant d'un Club Natació que vol tornar a ser puntal en la categoria.