Una plata per als representants del CN Sabadell al Mundial infantil d'artística

Balanç positiu per als tres representants del Club Natació en el Mundial infantil d'artística que es va disputar en els últims dies a Atenes. La selecció estatal es va penjar una medalla i va deixar diversos rersultats destacats, tots ells amb clar accent sabadellenc. El principal èxit del combinat nacional va ser en una de les rutines per equips, la combinada, en què l'equip espanyol va finalitzar en segona posició, penjant-se una gran plata. Van nedar la rutina Aina Morral i Abril Caballero, juntament amb la resta de les seves companyes. La puntuació de les espanyoles va ser de 327.0642, a poc més de deu punts de les atletes neutrals russes que es van penjar l'or amb una actuació que els va valer 337.9312 punts. El podi el va tancar l'equip xinès (310.3934).
En aquesta prova va ser reserva Eneko Sánchez, que sí que va ser protagonista en la resta de rutines. En la lliure per equips, Sánchez va nedar, entre altres, amb Aina Morral i va ser Caballero la descartada per la direcció tècnica. El combinat espanyol va ser cinquè amb una puntuació de 245.7596. Per sobre, la Xina es va quedar fora de la zona de medalles (255.9754), que van completar França (267.4050), els Estats Units (267.5929) i les atletes russes (290.3509), que no van donar opcions.
El jove nedador del CN Sabadell també va signar dos meritoris quarts llocs. En el dut mixt lliure, va nedar amb Olivia Bofill i va aconseguir una puntuació de 228.4988. A poc menys de deu punts del duet japonès, bronze amb 237.3426. Van completar el podi els francesos (241.9288) i els xinesos (241.9663). En el solo masculí, Sánchez també es va quedar a les portes del tercer esglaó del calaix amb 342.6929, a només quatre punts del xinès Xiuping Chen (346.1380). Molt a prop, l'estatunidenc Xavier Wang (348.7567) va ser plata i el francès Macéo Vanhee-Dedieu (376.7072) va penjar-se l'or amb molta solvència. Finalment, els tres del Club van participar en el solo de figures amb un 40è lloc d'Aina Morral (77.5818), la 74a posició d'Abril Caballero (75.4000) i la 78a d'Eneko (75.2091).