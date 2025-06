L'emotiu comiat de Conrad Garcia al Centre d'Esports

El Centre d'Esports diu adeu a una d'aquelles figures que en l'argot s'anomenen "home de club". Conrad Garcia ha deixat el Sabadell després de dotze temporades en les quals ha passat per diferents categories de l'entitat arlequinada. El fins ara entrenador del filial s'ha acomiadat de la que ha estat casa seva bona part de la seva trajectòria amb un emotiu missatge a les xarxes socials.



En la mateixa línia, el club també ha expressat el seu agraïment per la tasca de Garcia, present en diferents equips de la base. "Sempre tindràs les portes del club obertes", destacaven en una piulada a X.

Fa un any, arribava un dels grans èxits en aquesta dècada al club: l'ascens a Tercera Federació amb el Sabadell 'B'. A més, el tècnic també va ser interí al primer equip amb victòries importants davant Terrassa i Espanyol 'B' en el període entre David Català i David Movilla.

🔙 Deixes un llegat a Olímpia que durarà molts anys



🙌🏻 El teu treball diari, el teu caràcter i l’esforç incansable durant aquests anys serà l’exemple per a tots els entrenadors i jugadors que vindran



💙 Sempre tindràs les portes del club obertes, @conradgv 🤍#AMQM pic.twitter.com/2BKY43Ip0j — CE Sabadell 🧅 (@CESabadell) June 23, 2025

“Mai és fàcil acomiadar-se del club de la teva vida, per sot aquest és un comiat a mitges, ja que Sabadell era casa meva abans de poder treballar-hi i ho continuarà essent després", arrencava la seva carta el tècnic després de fer les maletes. Ho fa amb gratitud pels anys viscuts. “Sabadell, gràcies per tot el que m'has donat”, remarcava. “Lluito per fer-me un espai en un món on ningú et regala res si vens del fang. No dubteu que me'l faré, perquè a tossut i treballador encara no m'ha guanyat ningú”, tanca Garcia.

