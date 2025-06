El Consell Esportiu celebra 25 anys de valors i educació

Més de 1.500 infants van celebrar i gaudir de l'esport escolar en la diada organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell aquest cap de setmana. Amb partidets de futbol sala, bàsquet, vòlei i handbol al complex de Sant Oleguer, exhibicions de patinatge, gimnàstica rítmica i balls a la pista coberta i partits de futbol-7 a l'Olímpia, la jornada va ser rodona. "Estem molt satisfets. Feia alguns anys que fèiem la diada en un format diferent, cada esport tenia un espai assignat, però enguany amb el 25è aniversari volíem ajuntar tothom en el mateix espai per gaudir de la festa completa", explica Sònia Rallo, secretària tècnica del Consell.

Paral·lelament als partits, es va anunciar el guanyador del Concurs Cultural Esportiu amb el relat més ben valorat en una mostra de les diferents maneres de fomentar la passió i visió de l'esport. Les diverses activitats van allargar-se fins a gairebé el migdia, quan es va produir l'entrega de medalles per reconèixer la feina feta durant tot l'any a les diverses escoles. "Vam muntar una doble desfilada, per premiar tots els equips i no només els millor classificats. Per nosaltres les posicions són una eina de motivació, però realment busquem fomentar els valors de l'esport i educar amb el joc net. Per això, tots els participants durant l'any al Consell van tenir la seva dosi de protagonisme", assegura Rallo. Un dels punts àlgids va ser l'entrega d'un xec de 1.000 euros després d'un sorteig entre totes les escoles presents. El Teresa Claramunt va ser el centre afortunat.

El Teresa Claramunt, durant els partidets a Sant Oleguer / D. Chao

El miler i mig llarg de participants només va suposar una petita mostra del volum d'esportistes que cada cap de setmana ocupen els espais municipals i les escoles de la ciutat en la pràctica esportiva del Consell. En total, hi ha unes 5.000 llicències de 19 disciplines diferents. Alguns no van ser presents perquè no tenien exhibició i d'altres perquè encara competeixen en les finals nacionals. En qualsevol cas, la jornada va ser rodona i no es descarta donar continuïtat al format d'enguany. "Ens agrada consensuar el que fem. Perquè tot funcioni correctament és important saber l'opinió dels qui estan a peu de pista, dels coordinadors i responsables de les escoles que participen. Anem fent reunions durant tota la temporada i també hi ha comitès de cada esport. Ara, com és l'aniversari vam decidir ajuntar totes les disciplines, jo crec que els dos models funcionen, però hem de parlar amb totes les parts i veurem què fem el pròxim any", afirma.

Amb aquest esdeveniment, el Consell Esportiu tanca les celebracions del primer quart de segle de vida. Amb xerrades i diverses iniciatives, l'any ha estat rodó. "Estem molt contents de com ha anat tot. La planificació i organització de l'aniversari era una activitat complementària de l'activitat habitual de cada cap de setmana, que ha continuat a un gran volum. Ha estat un afegit per a nosaltres i el resultat, realment, és molt bo. Estem satisfets de la línia que estem portant", assegura.

Una de les exhibicions de patinatge a la pista coberta / D. Chao

A més, hi ha un gran futur al davant. "Fa quatre anys vam fer un pla estratègic i ara ens diu que hem de continuar donant qualitat al nostre consell, però també anar més enllà. Hem aplicat als fons europeus amb la Clean Run Race, esperem que ens l'aprovin per segona vegada. També, en el marc del 25è aniversari, vam fer una xerrada amb el delegat del Racing de Santander i hem presentat un projecte per veure si aconseguim finançament per a una actuació molt important que ajudaria les entitats a tenir un delegat de protecció del menor, que pugui garantir la seguretat dels infants i un entorn segur en el món de l'esport. Per sort, tenim una junta molt potent, amb ganes de créixer i volem continuar apostant per la nostra comarca, per l'esport escolar i els valors que fomenta i també per fer passes endavant amb iniciatives com aquesta", apunta.

