Cop sobre la taula del CN Sabadell a Marsella (11-12)

Cop sobre la taula del CN Sabadell que ha guanyat, contra pronòstic al Marsella a domicili per mantenir vives les opcions de top 8 a la Champions. Els de Quim Colet han assaltat terres franceses amb una versió molt solvent.
El partit ha arrencat amb dinamisme i un intercanvi de cops inicial. Thomas Vernoux ha obert el marcador pels francesos i Sergi Cabanas ha respost amb l’empat a 1. El mateix Vermoux ha transformat el segon al seu compte particular per tornar-se a posar per davant, però dues dianes consecutives de Rafa Vergara han col·locat el 2-3 al marcador. L’habitual a la selecció espanyola, Marc Larumbre ha fet el 3-3 per tancar el primer quart amb màxima igualtat a la piscina.
Després d’uns minuts sense gols a l’inici del segon període, Vergara, inspirat, ha avançat el Club. Acte seguit, Drasovic ha provocat un penal embocat sense dubtar per Cabanas. El sabadellenc ha situat el 4-5, però en l’acció següent Bilal ha tornat a igualar en boca de canó. Panerai s'ha estrenat celebrant amb ràbia el 5-6, i, en superioritat, els àrbitres han xiulat un penal provocat per Gbadamassi, Alberto Barroso l'ha transformat situant per primer cop el +2, i el conjunt local ha colpejat de nou amb Vernoux com a estandart amb un 3 de 3. El 6-8 ha estat obra de Kosta Averka, el primer en el seu compte particular, com el primer també de Vladan Spaic pels marsellesos. Màxima igualtat al descans llarg d’un partit absolutament frenètic.
A la represa, el porter rival, Tesanovic, s'ha erigit en salvador aturant un penal a Panerai i fent una posterior parada per evitar el nové dels nedadors. I de porter a porter, Edu Lorrio també ha tret una bona mà. Els francesos l'han enviat a l’escaire en uns tercers vuit marcats per la manca d’anotació inicial. Una sequera que s'ha trencat amb el 8-8 d’Adam Nagy, immediatament respost per Barroso. El sempre decisiu Averka ha anotat el desè dels sabadellencs, un cop sobre la taula a 55 segons del final del penúltim temps.
Als minuts decisius, Larumbe ha situat el Marsella a un, però Averka tenia altres plans. Moment d’estrelles, perquè Nagy, que va anotar 5 gols contra el Barceloneta, ha embocat l'10-11 al límit de possessió. Amb expulsions a les dues bandes, com la de Pep Bonet i la de Vernoux, a Famera no li ha tremolat el pols per fer el 10-12. Adam Nagy ha posat de nou la mínima en superioritat a 4 minuts pel xiulet final, uns minuts d’infart. Els de Quim Colet han après dels errors amb una gran gestió dels tempos per endur-se una victòria que els dona vida de cara als partits de tornada.