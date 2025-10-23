Sabadell es torna a convertir en l'epicentre de l'esgrima internacional

L'esgrima de nivell torna a Sabadell en una nova edició de la Copa del Món Satèl·lit - Trofeu Internacional i de l'Open Internacional TNR, en la modalitat de floret. Les dues competicions se celebraran aquest dissabte i diumenge al pavelló municipal de Sol i Padrís. "Volem que la ciutat sigui un punt important en l'esgrima estatal. És la nostra intenció. Som un club petit, però tenim molta gent compromesa al voltant, des dels tiradors i alumnes fins als pares, i anem tots a una. És més fàcil organitzar grans competicions amb aquesta predisposició", afirma August Algueró, president del Club d'Esgrima Sabadell - Jaume Viladoms.
Les jornades arrencaran a les 9 h, mentre que les finals es disputaran entre les 16 h i les 18 h en ambdós dies de torneig. En total, participaran 274 tiradors, 164 homes i 110 dones, de prop d'una cinquantena de països, tan diversos com el Taipei, Colòmbia, Qatar, Costa d'Ivori o Filipines, i de quatre continents diferents. "És una competició que agrada molt la gent de fora. Hem tingut més inscripcions que l'any passat i això també demostra que estem fent les coses bé. També ha augmentat el nombre de tiradors espanyols, que és important", assegura Algueró.
En clau local, l'Esgrima Jaume Viladoms estarà representat per fins a set esportistes, amb Arnau Gumà com a cap de cartell. A més de Gumà, també estaran competint Héctor Romero, Àlex Uria, Arnau Gásquez, Xavi Lindez, Lluc Gásquet i Teo Ballada. "L'Arnau (Gumà) pot fer vuitens, si té un bon dia, i ja seria un gran resultat. Els altres tiradors són més joves i tenen l'al·licient de competir a casa, però l'objectiu és que gaudeixin de l'experiència, sense cap pressió". Pel que fa a la resta dels participants, entre els grans candidats destaca el madrileny Carlos Llavador, número onze del món, el britànic Jaimie Cook o el polonès Leszek Ragskin, en categoria masculina, i la gallega Maria Mariño, la italiana Alice Volpi o la polonesa Alina Pololziuk. Un esdeveniment de nivell que tornarà a situar Sabadell com a epicentre de l'esgrima.