CN Sabadell i Oncolliga, alineats en la 33a edició de la cursa 'Beat for life'

El Club Natació escalfa motors a poc més de dues setmanes per la seva tradicional cursa solidària, que se celebrarà el pròxim dia 16 de novembre. Enguany, l'entitat s'alinea amb Oncolliga en una 'Beat for life' que destinarà part del que s'ingressi en les inscripcions a continuar finançant els programes de l'associació. "Només podem mostrar gratitud al Club per l'organització d'aquesta cursa. Gràcies a ells, moltes persones i les seves famílies tindran el suport que mereixen i necessiten. Volem animar tots els sabadellencs a participar d'aquest esdeveniment. Estem infinitament agraïts pel suport", assegura Natàlia Català, presidenta d'Oncolliga a Sabadell.
En el pla purament esportiu, la principal novetat és el retorn de la cursa de deu quilòmetres, que s'unirà a la de cinc. "Per temes logístics, d'obres i espais, no la vam poder fer l'any passat, però hem decidit canviar el recorregut i fer dues voltes al circuit. La idea, quan torni a ser possible, és recuperar el tram que havíem fet sempre", afirma Miquel Moreno, un dels responsables de la cursa. La línia de sortida i arribada se situarà a la plaça de la Sardana. Els corredors passaran per la Gran Via, plaça del Comerç, carrer de la Salut, Via Massagué, la plaça de les Dones del Tèxtil o el carrer de Tres Creus abans de travessar la meta. "Vull agrair els voluntaris i els patrocinadors perquè sense ells no seria possible", apunta Moreno.
L'any passat, es van superar els 500 inscrits i, enguany, l'objectiu és arribar al miler, sabent també que l'ampliació amb un recorregut de deu quilòmetres pot aglomerar més gent. Figures com el secretari general d'esports de la Generalitat, Abel Garcia, o el campió paralímpic, Òscar Salguero, participaran en la cursa, segons afirmen des de l'organització. Les inscripcions estan obertes al web oficial de la cursa i també es poden realitzar a les oficines dels centres del carrer de Montcada i de Can Llong del Club Natació. A més, s'ha habilitat un dorsal zero per qui vulgui col·laborar sense córrer.
"És un esdeveniment que ens fa molta il·lusió perquè el Club és molt més que una entitat esportiva. Volem fer ciutat i estem molt contents de poder organitzar un any més aquesta cursa solidària", afirma el president Claudi Martí. "Esport i salut és garantia d'èxit a la nostra ciutat i més encara amb dues entitats com el Club Natació i Oncolliga implicats. Participaré en la de cinc quilòmetres, que la faré caminant", ha afegit la regidora d'esports, Montse González. Diumenge dia 16 de novembre, a les 9:30 h a la plaça de la Sardana, nova cita amb la solidaritat a la nostra ciutat. La 'Beat for life' es prepara per a una nova edició.