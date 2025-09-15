De la Cruz ‘finalitza’ La Vuelta 2025 fregant el top-100 de la general

Punt i final a La Vuelta. La vintiunena etapa del diumenge va finalitzar l’edició del 2025 de la ronda espanyola, amb un final accidentat a Madrid. Enguany, de fet, la competició ciclista ha estat notícia més repetidament per les protestes que han protagonitzat grups propalestins, denunciant el genocidi de Gaza i el rebuig per la participació de l’equip Israel Premier Tech, que no pas pels resultats esportius. Han estat diverses les ciutats que han compromès el recoprregut previst en un autèntic trencaclosques per a la organització.
De fet, fa alguns dies, el sabadellenc David de la Cruz va protagonitzar una reflexió viral a les xarxes socials: “El que estem veient avui dia... és terrible el que està passant i com està morint gent. Hi ha altres conflictes súper terribles, com el del Iemen, que és fins i tot pitjor que el mateix d’Israel i Gaza, que també és terrible. Crec que l’aficionat i el ciutadà corrent hem de demostrar que som millors que els polítics que moltes vegades ens governen i ens porten a viure situacions com les que estem vivint, i tot passa per ser capaços de demostrar una convivència”, deia.
En el pla esportiu, De la Cruz ha finalitzat la seva onze participació a La Vuelta en la posició 102 de la general després de fer una gran feina de bregador en el seu equip, el Q36.5, que ha fet història a la ronda espanyola gràcies al tercer lloc del britànic Tom Pidcock, que s’ha quedat a 3:11 del campió, el gran favorit Jonas Vingegaard.