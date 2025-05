David Movilla esclata contra l'arbitratge en la prèvia de la final a Múrcia

Incendiària última roda de premsa prepartit de la temporada de David Movilla. El tècnic, un cop finalitzat el torn de preguntes, ha volgut fer un al·legat per denunciar l'arbitratge de la setmana passada i algunes situacions que considera intolerables. En total, la intervenció del basc ha durat gairebé deu minuts. "No he parlat dels àrbitres en tota la temporada i no ho faré ara. Sí que parlaré del respecte que mereixen els jugadors i l'entitat centenària que defensen", ha iniciat.

Movilla ha volgut recalcar que l'UCAM va fer el seu partit i que "és totalment legítim", però també ha posat èmfasi en les pèrdues de temps. "A la segona meitat es donen dotze situacions en què el joc està aturat. Es perden quinze minuts i 37 segons. Tots els equips ho fem, però hi ha una persona que ha de mesurar això. Em costa d'entendre que si a la primera part s'afegeixen cinc minuts, a la segona amb totes aquestes pèrdues de temps només s'afegeixin set", afirma.

Sobre el penal no assenyalat, el tècnic ha recordat una pena màxima que el mateix col·legiat, el senyor Ignacio de Santisteban Adame, sí que va sancionar en una acció similar en un Cádiz Mirandilla - Xerez. "Ha xiulat set penals aquesta temporada. Cinc a favor del visitant i dos a favor del local. L'única diferència amb el penal de l'altre dia respecte i el que assenyala en contra del Cádiz és que és a favor de l'equip que juga fora de casa", apunta. Movilla ha continuat enumerant situacions: "en la falta que acaba en el gol, l'UCAM saca onze metres més endavant d'on es comet la infracció. A més, hi ha un jugador en la trajectòria de la pilota en el xut que acaba en el 2-1... també em costa entendre el criteri per sancionar algunes infraccions a favor d'un equip o de l'altre. Això denota que hi ha una manera diferent d'avaluar les accions segons qui les comet".

L'entrenador arlequinat ha aprofitat també per explicar una situació del col·legiat amb Miguelete, qui va veure una groga per protestar l'acció del clar penal. "Hi ha un jugador que rep set faltes dures durant la primera part i marxa als vestidors amb una groga. Durant el descans, l'estan tractant i rep una ordre de l'àrbitre que o surt a parlar amb ell o serà expulsat. Això és una falta de respecte. Amenaçar un jugador amb l'expulsió durant el descans clarament s'excedeix de les funcions que té un àrbitre", proclama.

El de Barakaldo ha finalitzat l'al·legat felicitant l'equip per "no sortir-se del partit" i també per convertir-se en "la primera victòria local" aquesta temporada en un partit arbitrat per Santisteban Adame. D'altra banda, ha volgut desitjar sort al col·legiat del pròxim diumenge: Víctor Broncano Suárez, extremeny. "No demanaré un arbitratge com el de l'anada a favor nostre, només demano que encerti i que ens tracti amb respecte i educació. La mateixa que demanen ells que ens la doni a nosaltres".