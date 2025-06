David Movilla: "Sé com funciona aquest circ. Jo marxo amb la consciència molt tranquil·la"

Menys de 24 hores després d'oficialitzar-se la seva no continuïtat al capdavant del Centre d'Esports, el tècnic David Movilla concedeix una entrevista al Diari de Sabadell per a analitzar el seu pas pel club i els motius i sensacions després de la decisió de no continuar lligat a l'entitat malgrat que es va complir l'objectiu de l'ascens a Primera Federació.

Quina valoració fas del teu pas per Sabadell?

Va costar arrencar, va costar que arribés la primera victòria, les estadístiques deien que estàvem a prop de guanyar i evidentment això ens va donar certa confiança que acabaria sortint. Amb el que portava l'equip i com va anar amb la meva arribada arrossegàvem una victòria en catorze partits i el desbloqueig va arribar a Olot, tot i que ja havíem merescut abans. Des d'allà, els números parlen sols. Set victòries en nou partits per entrar al play-off, en què vam mostrar la nostra millor versió perquè al final això és un procés i una evolució.

Després de l'ascens vas dir que mai no t'havies trobat amb tantes dificultats en un club, a què et referies?

Ho he explicat a on correspon. El club i les persones que ho han de saber ja ho saben. Sí que he tingut moltes més dificultats de les que m'hauria agradat, de tota mena. A tot arreu passen coses, però aquí han estat moltes més.

Entens que el club no hagi apostat per oferir-te continuar malgrat que l'objectiu s'ha complert?

Jo respecto tot i ho entenc tot. Fa molts anys que estic en aquest món com per no saber com funciona. Hem tingut reunions, m'han explicat tot i entenc les circumstàncies que es donen per prendre les decisions.

Creus que s'ha estat injust amb tu?

En la vida no hi ha justícia, imaginat en el futbol. No existeix. No sé si han estat justos o injustos amb mi, però sí que puc dir que he honrat el club i la meva professió en tots els moments. He posat els interessos del club per sobre dels meus i que la meva missió, que era servir l'entitat, l'he portat fins a les últimes conseqüències, fins i tot concedint entrevistes un cop ha finalitzat l'etapa. Estic tranquil i tinc la consciència tranquil·la. Sé com funciona aquest circ i no busco entendre'l.

Són motius esportius els que han motivat la decisió?

Té a veure amb moltes circumstàncies. He vist que parlàveu de mala relació amb la plantilla, però potser s'hauria de determinar qui és la plantilla. Tenia 24 jugadors i el mòbil treu fum de missatges d'agraïment. No sé si us ho filtren o sentiu les campanes que sonen, però potser s'han de contrastar millor les informacions i sobretot anar amb més de compte.

Si es publica és perquè se sap i s'ha contrastat.

Jo també puc dir que has robat un banc, i et dic que m'ho han explicat tres persones, que ho he sentit.

No sé si és el millor exemple...

Creus que si això fos així hauríem ascendit?

Jo faig notícies, no entreno equips. No t'ho sé dir.

En qualsevol cas, cinc o sis jugadors no són tota la plantilla. En una temporada passen moltes coses i s'ha d'entendre. Tinc més de quinze missatges de jugadors. El que tinc clar és que en tot moment he actuat en representació de l'equip i del club. Ja sé d'on neix tot això, però la campanya de descrèdit no és necessària. He fet la meva feina i me'n vaig com vaig arribar.

Entesos. Tornant a les preguntes, les últimes setmanes has posat en xarxes "ni gracias a mí, ni a pesar mí, pero conmigo", repassant alguns dels teus èxits. Què volies mostrar amb aquest missatge?

No necessito vendre'm, però sí que m'estava reivindicant. Jo em vaig treure les xarxes quan vaig arribar a Sabadell. Lògicament, he rebut crítiques i judicis quan els resultats no sortien, però tot el que he mostrat és cert. Tinc cinc ascensos a la tercera categoria i això és una realitat encara que pugui molestar. Sense jugadors no ascendiria, però tampoc hem ascendit tot i que estava jo, com algú m'ha dit. La gent no vol saber la veritat, vol tenir raó.

Et penedeixes d'alguna cosa d'aquesta etapa?

Potser canviaria el primer resultat, i ja ho canviaria tot. Realment, penso que tot ha estat necessari per al desenllaç. Els processos no venen, però els resultats arriben des d'aquests processos. L'impacte no és immediat quan arriba un entrenador. Es veu a mitjà-llarg termini, quan vas analitzant les carències i els motius dels resultats. La millor versió ha estat l'últim mes i mig i ha estat conseqüència del que s'havia viscut anteriorment. Hem arribat al nivell per la resiliència davant dels cops. Els números des d'Olot són de nou victòries, dos empats i dues derrotes, unes xifres de campions.

I ara què? Quin és el futur?

He tingut algunes coses, encara hi ha alguna proposta, però no tinc clar què faré. Poden sortir coses durant la temporada i realment encara no sé per on aniré. Sí que tinc clar que tanco una etapa al Sabadell amb l'objectiu complert i la consciència tranquil·la i la convicció que podria haver portat al futbol professional perquè no és un repte tan complicat.