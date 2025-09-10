Diego Fuoli: "Estem a prop de la victòria, i quan arribi vindran moltes més al darrere"

Setmana de partit a casa per al Centre d'Esports. Després dels dos empats consecutius en l'estrena de la lliga, els arlequinats buscaran el primer triomf de la temporada davant d'un dels grans equips del grup: el Cartagena. El conjunt entrenat per Ferran Costa arribarà al duel després d'un agredolç punt a El Palmar de l'Atlético Sanluqueño, amb un gol local en el 97 després de desaprofitar un avantatge de dos gols. "Et queda un mal regust, lògicament. Al final, veus com en l'últim segon se t'escapa el premi després de molts minuts de feina, però hem de ressaltar també la bona versió de l'equip en molts trams del partit. La línia a seguir la tenim molt clara", afirma Diego Fuoli.
El porter aragonès va ser un dels més destacats del Sabadell en el duel de la segona jornada, amb diverses aturades de mèrit que van evitar que els gaditans igualessin el marcador més d'hora. No obstant això, les dues dianes que va rebre l'equip van ser força evitables, especialment la segona que va suposar l'empat definitiu, amb un toc enrere de Bonaldo que va acabar dins la porteria. "Hem parlat dels errors i de què hem de fer solucionar-los. Sabem que no serà una temporada en què anirà tot rodat, no li passa a cap equip de la categoria i nosaltres no serem menys. Hem de corregir certs aspectes que ens han de servir per millorar i que no torni a passar", analitza.
Ara, els arlequinats rebran un equip que suma quatre punts de sis possibles i que està cridat a ser un dels referents de la categoria, després del seu recent descens des de Segona Divisió, on acumulaven cinc temporades consecutives. "Tots els rivals són molt complicats. Tenim màxim respecte al Cartagena, que ha fet un equip per estar a dalt i ens posarà les coses molt difícils. Dit això, ens hem de centrar a fer el nostre partit, de la manera que ens demani el Ferran (Costa) i donant el màxim per poder sumar els punts". L'objectiu és aconseguir el triomf, però sense necessitats en una Primera Federació que tot just acaba d'arrencar. "Ansietat no en tenim. Sabem que hem fet coses bé i altres no tant. La sensació és que tenim la victòria a prop, que hi ha marge de millora en molts aspectes, però que arribarà i que segur que vindran moltes més al darrere", assegura Fuoli.
D'altra banda, el pròxim desplaçament del Sabadell ja té el dia i hora confirmats. Els de Ferran Costa viatjaran al Nuevo Mirador per a enfrontar-se a l'Algeciras d'Aleix Coch en la quarta jornada de competició el pròxim dissabte dia 20 de setembre a partir de les 16:15 h.