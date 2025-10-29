El Cercle Sabadellès 1856 acull una trobada del G12 a les seves instal·lacions

Dijous passat, el Cercle Sabadellès 1856 va ser l’escenari d’una nova trobada del G12, el grup que reuneix els presidents d'alguns dels principals clubs socials i esportius de Catalunya. La jornada va servir per presentar el nou president de l'entitat, Josep Lluís Llusià, i per oferir un comiat institucional al president sortint, Joan Carles Riba, que "tanca una etapa de quatre anys de mandat marcada per la modernització de les instal·lacions i el reforç del sentiment de pertinença entre els socis i sòcies".
El dinar, celebrat a les instal·lacions del club, va comptar amb la presència dels màxims representants del RCTB-1899, el RC Polo, el CT Barcino, el CE Laietà, el CN Sant Cugat, el CT Vic, el Club Tennis Sabadell, el CE Hispano Francés, l’RST Pompeya, el CT La Salut i, lògicament, el president Llusià, reafirmant l’esperit de col·laboració i germanor que caracteritza aquest fòrum de presidents.
En finalitzar l’acte, els assistents es van fer una fotografia de grup com a símbol de l'avinentesa i cohesió entre els clubs membres del G12. Amb aquesta trobada, el Cercle "reforça el seu compromís amb el diàleg institucional, el lideratge compartit i els valors de convivència i esportivitat que defineixen la seva trajectòria dins del teixit associatiu català".