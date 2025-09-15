ARA A PORTADA
Crisi a ERC Sabadell: el seu líder, Gabriel Fernàndez, trenca el carnet del partit Albert Acín Serra
Primer dia de la zona de baixes emissions: "Està bé perquè hi hagi menys contaminació" Aleix Pujadas Carreras
Començar el curs ja sense vetlladora: "És molt feixuc i sap greu, però ja ens hem acostumat" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El Cercle Sabadellès, triomfador en el Campionat de Catalunya femení
L'entitat ha sumat un campionat i dos subcampionats en el torneig celebrat al Club Tennis d'Aro