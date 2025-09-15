ARA A PORTADA

Esports

El Cercle Sabadellès, triomfador en el Campionat de Catalunya femení

L'entitat ha sumat un campionat i dos subcampionats en el torneig celebrat al Club Tennis d'Aro

  • Sallent, amb el títol -
Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 19:01

El Cercle Sabadellès 1856 ha tornat a brillar en el panorama esportiu català gràcies als grans resultats de les seves jugadores al Campionat de Catalunya Sènior Femení Individual i Dobles, celebrat del 3 al 7 de setembre al Club Tennis d’Aro amb gairebé un centenar de participants. El tennis femení del Cercle ha sumat tres medalles en aquesta competició del calendari català. Elisabet Sallent s’ha proclamat campiona de Catalunya +55 individual, imposant-se a Cristina Maurí en una final molt ajustada (7/5, 6/4).

La mateixa Elisabet Sallent, juntament amb Sílvia Sardà, s’han proclamat subcampiones de Catalunya en dobles +50, després d’una final disputada davant Ana Sitjar i Nathalie Freixas (6/3, 6/4). “Per a mi ha estat molt especial aconseguir aquest títol individual i arribar a la final en dobles. Competeixo per passió i veure els resultats del meu treball dona molta satisfacció”, ha explicat Sallent. De la seva banda, Laia Riu ha aconseguit el títol de subcampiona de Catalunya +30 individual, cedint a la final davant Cayetana Barbed (7/5, 6/0). La jugadora del Cercle ha destacat que “la final va ser molt dura, però estic molt contenta d’haver arribat fins aquí i de portar el nom del Cercle Sabadellès 1856 al podi del Campionat de Catalunya”.

Notícies recomenades