El filial del CE Sabadell es retroba amb el triomf golejant la UE Rubí

Els de Marc Cabestany surten del descens després d'un partit molt complet

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 13:29

L'últim partit de la primera volta pot ser un punt d'inflexió. Després de quatre jornades i un mes i mig sense guanyar, el filial del CE Sabadell es va retrobar amb el triomf golejant un dels rivals de la zona alta: la UE Rubí (4-1), quart classificat i en zona play-off. El rival vallesà va ser esclafat per un conjunt, el de Marc Cabestany, que va tenir tot el que li havia faltat la resta de la temporada: contundència i experiència per gestionar els moments del partit com cal.

La sortida dels arlequinats va ser en tromba. En el primer quart d'hora de joc, el Centre d'Esports ja guanyava per tres gols amb un doblet d'Adri González i una altra diana d'Oussama Chlih. Un inici immillorable que va continuar fent baixada quan passada la mitja hora de joc, els visitants es van quedar amb deu per la vermella directa a Enric Vega. Malgrat que podia semblar la sentència, els rubinencs van reaccionar i Alejandro Muñoz va retallar distàncies abans del pas per vestidors.

 

  • Adri González va tornar a marcar, i ho va fer per partida doble

Va saber jugar amb la superioritat i la distància en el marcador el filial que va evitar ensurts majors amb un nou gol d'Oussama, que ja en suma cinc aquesta temporada i ha donat una passa endavant evident en l'apartat golejador en les últimes setmanes. Un triomf cabdal a l'Olímpia que serveix per sortir del descens i sumar disset punts. Els arlequinats se situen ara a un punt de la zona vermella i a només cinc de les posicions de play-off amb tota la segona volta per disputar. La pròxima setmana, repetiran a casa davant d'un Castelldefels que ocupa la segona posició.

 

  • Oussama va sentenciar al segon temps

 

