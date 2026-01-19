ARA A PORTADA
Sabadell se suma a les mostres de suport pel tràgic accident entre dos trens a Còrdova Jan Cañadell Puigmartí
La pluja obliga a posar nova data per retirar l'amiant de la nau de davant del Teresa Claramunt Sergi Gonzàlez Reginaldo
El CE Sabadell sap patir davant del Teruel i es consolida al capdavant de la Primera Federació Marc Segarra Rodríguez
Sabadell vol fer un pas en el tractament de la depressió: "La teràpia electroconvulsiva és útil, però pot provocar pèrdues de memòria" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El Vallès Occidental, la comarca més afectada per l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana Redacció
El filial del CE Sabadell es retroba amb el triomf golejant la UE Rubí
Els de Marc Cabestany surten del descens després d'un partit molt complet