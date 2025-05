El FS Sabadell Femení, a les portes de l'ascens i el campionat de lliga

Les arlequinades en tenen prou amb un empat al camp del cuer per ser campiones

Si no passa res totalment inesperat, el FS Sabadell Femení confirmarà el seu retorn a Segona Nacional aquest diumenge (12 h). Les arlequinades assoliran matemàticament el campionat de lliga i l’ascens en el duel a la pista del cuer Manlleu. Amb un empat en tindran prou les de Xavi Muñoz que, a dues jornades pel final de la competició, certificaran un merescut títol després d’una temporada que ha fregat la perfecció.

Les sabadellenques són líders destacades del grup, havent concedit només tres empats en tota la lliga, i arriben al duel després de golejar l'Arenys de Munt per 10-2 a Can Balsach. El seu perseguidor, el Mataró es troba a cinc punts més l’average particular.

El conjunt arlequinat tindrà al davant un Manlleu que acumula set derrotes consecutives i que només ha guanyat dos partits en tot l’any. A la primera volta, a Can Balsach, el resultat va ser de 13-0 per al FS Sabadell. Amb aquest pretext, sembla pràcticament impossible que l’ascens hagi d’esperar una setmana més.