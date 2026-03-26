Maria Rosa Bella, nova presidenta del Tennis Sabadell: "Hem de créixer mantenint l’equilibri entre economia, inversions i socis"

Relleu continuista al capdavant del Club Tennis Sabadell. Després de vuit anys de mandat, August Serra deixa la presidència de l'entitat i agafa el testimoni una de les vicepresidentes de l'anterior junta, Maria Rosa Bella. Avui dijous, un cop acabat el segon període d'al·legacions i amb el càrrec confirmat, la nova presidenta concedeix una entrevista al Diari de Sabadell, en què repassa els objectius, reptes i aspiracions del club del carrer del Prat de la Riba en els pròxims anys.
És més fàcil arribar a la presidència d’un club en un bon moment com l’actual?
Bé, sí, perquè realment la situació del club és molt bona. Penso que aquests últims anys s'ha treballat perquè tot estigui bé i funcioni com cal. I realment és un repte mantenir-ho, però la situació en què estem jo penso que és òptima.
El fet que la vostra fos l’única candidatura també demostra que el soci, per norma general, està content.
Sí, jo penso que sí. I la veritat és que agraeixo molt la confiança que m'han fet, optant que només hi hagi aquesta única candidatura. Tant les persones que m'han avalat com les que han donat tàcitament el seu vistiplau perquè només hi hagués una candidatura. Per tant, molt agraïda a tots i espero ser mereixedora de la seva confiança.
Té pensat ser una presidenta molt intervencionista o més delegadora?
Jo el que estic és disposada a treballar molt. Donada la meva situació personal actual, que fa poc que m'he jubilat, tinc temps per dedicar-m'hi. Això no vol dir que no compti amb la col·laboració de tots els membres de junta que m'acompanyen, que tenim persones que continuen i també incorporacions. Crec que entre tots treballarem molt bé. També confio molt en la gestió del club, encapçalada per l'Albert Codina i que és una persona, abans de tot, amb molt criteri i que ens assessora meravellosament bé. Vetlla perquè tot funcioni adequadament. La idea és combinar el fet d'estar activa en el dia a dia perquè tot funcioni bé i, evidentment, deixar que les persones que treballen aquí ho facin amb el seu estil, seguint les nostres directrius, però amb el seu tarannà.
El nucli dur de la junta anterior es manté, però la meitat són nous. Buscàveu una renovació o ha estat casual?
La veritat és que tothom tenia oberta la porta a continuar, per part meva. Hi ha hagut persones que han tingut interès i altres que potser ja portaven molt temps i han decidit no seguir. No per cap punt de desacord, sinó perquè consideraven que ja havia acabat la seva etapa i que potser convenia un canvi d'aires. A partir d'aquí s'han buscat persones de la meva confiança, que pensava que podrien fer molt bona feina, per entrar a la junta.
Quin és el full de ruta del mandat?
Adaptar-nos a les necessitats del club. Crec que passa a totes les entitats, que a partir de la pandèmia els socis són els mateixos però vénen més i estan més estona. Això implica que ens anem adaptant a aquestes circumstàncies, tant a nivell de buscar solucions funcionals com també de buscar solucions més estructurals. Mantindrem la línia: si cal invertir, ho farem sempre amb fons propis. És el que s'ha fet fins ara i penso que és la decisió adequada. Ens anirem adaptant i si ens hem d'expandir cap als costats o a un altre espai, doncs ens ho plantejarem.
Aquestes solucions són a curt, mitjà o llarg termini?
Evidentment, les solucions funcionals són a curt termini i les que són més estructurals potser van una mica més en el mitjà, però no volem que tampoc sigui molt més enllà perquè són les necessitats que tenim aquí al club, que ens hi hem d'anar adaptant perquè tothom se senti còmode.
Fa menys de mig any que vau estrenar les noves instal·lacions, també ha de ser un impuls per millorar l’experiència del soci…
Exacte, de fet ara hem solucionat dues zones que estaven força tensionades que era el tema de l'aparcament, que s'ha ampliat per baix, i el del pàdel, perquè tenia molta demanda i realment era un requeriment. Llavors continuem també parlant d'altres necessitats d'espais, d'activitats dirigides, de gimnàs, al tennis també hem de buscar solucions. Vull dir que tenim diverses àrees que hem d'anar adaptant en l'oferta que tenim ara mateix per la demanda que hi ha.
En aquest sentit, hi ha algun repte de creixement en el nombre de socis?
El nostre objectiu principal és mantenir un equilibri entre la sostenibilitat econòmica, poder fer les inversions que considerem i la comunitat dels socis. Aquestes tres facetes les hem d'anar equilibrant i això és el que anirem monitorant per veure exactament quina és la situació adequada per poder mantenir els objectius.
En la remodelació, va quedar per acabar la pista d’hidrolab, pionera a Catalunya. Està tot operatiu ja?
Sí, sí, ja s'ha posat en funcionament i, a més, com que ha plogut bastant hem pogut comprovar que realment funciona. A les instal·lacions queden ara alguns serrells, però les pistes ja estan operatives totes i aquesta, amb la recollida d'aigua, també.
Es pot plantejar en algun moment d'adaptar un gruix important de les pistes a aquest sistema?
De moment no s'ha plantejat. De fet, aquesta pista ja era com una prova pilot, fins i tot per l'empresa que ho ha fet. S'haurà d'anar veient amb el temps. El que sí que tenim és una voluntat de sostenibilitat mediambiental que mirem d'aplicar-la en tot. Tenim les plaques fotovoltaiques que generen l'electricitat, per exemple, i intentem ser sostenibles.
Encara queda una petita partida que es pot continuar invertint en les instal·lacions. Quines són les visions a curt termini en aquest aspecte?
Hi ha una primera fase d'inversió que, evidentment, s'ha d'anar valorant, però la idea és allargar l'edifici per tenir més espais interiors. Les classes dirigides, el gimnàs necessita més sales... podria ser la primera inversió. Com he dit, hem de valorar totes les necessitats, però estaria en un punt alt de prioritat.
Aquesta inversió es podria abordar a curt termini?
Com a mínim anar-ho estudiant i pensant en el disseny. Possiblement abans que acabi aquest mandat.
Pel que fa a la part competitiva, quin serà el paper de les seccions?
Per una banda, a mi m'agrada molt la integració de totes les persones dins del club. Fer pinya plegats encara que siguem d'un esport o d'un altre i que, evidentment, sigui un lloc on estiguem tots còmodes, cordial i que tothom sigui respectuós. És una cosa que m'agradaria molt potenciar pel que fa als esports. D'altra banda, continuarem treballant per tenir unes escoles de formació de qualitat, per tenir equips de competició de totes les especialitats en el nivell màxim que puguem, sempre mirant de prioritzar els esportistes locals. El que també ens agrada molt és que els usuaris i usuàries se'ns incorporen als equips més sèniors o socials, perquè això també fa que hi hagi una integració, una socialització en el club. També és un dels valors que la gent aquí s'acaba sentint com a la seva segona casa i això és el més important.
La passa endavant en l'organització de tornejos també es mantindrà?
Sí, sí, clarament. Com a mínim, continuarem amb aquesta línia. Tenim els tornejos internacionals de tennis, que la intenció és mantenir-los, hem acollit campionats d'esquaix... és a dir tenim un ventall ampli, des de temes més locals o campionats socials fins a les competicions internacionals. Hem estat seu de tornejos importants i volem continuar sent un bon espai per a aquests esdeveniments. Amb el tennis també seguim amb aquesta línia i, com que s'acosta el centenari, ens obrirà la porta a organitzar grans events i fer una celebració sonada, també es planteja la possibilitat del torneig WTA125, que seria el Catalunya Open. Ens ompliria d'orgull, evidentment, i és un repte, però pensem que els socis ens agrairan tenir aquest espectacle.
Entre el Jordi Tamayo i l'August ens ho van anticipar en l'última presentació de l'Open Lexus. És una bona carta de presentació com a presidenta, acollir un WTA125...
Realment, fa il·lusió tot i que sabem el que comporta a nivell d'esforços, patrocinadors i logísticament poder organitzar un torneig WTA. Passa igual amb la celebració del centenari. Fa una mica de respecte i és un gran repte, però evidentment serà un honor poder organitzar els actes. És curiós perquè en cent anys soc la primera presidenta dona i em tocarà a mi (riu).
Que el centenari coincideixi amb el mandat és un maldecap?
Hi ha una mica de tot. Fa molta il·lusió però també és evident que hi haurem de treballar molt. Esperem complir les expectatives. Tenim una llista de possibilitats i de maneres de celebrar-ho. Anirem mirant les que són més viables, o més adequades, i les que poden fer més il·lusió als socis. El centenari és el 2029, tot i que per circumstàncies el WTA segurament serà el primer acte, el 2027. Marcaria l'inici de la celebració.
D'altra banda, mantenir i consolidar l'Open femení internacional també és continuar amb el llegat que deixa l'August, que sempre ha dit que aquest torneig era un objectiu personal.
El llegat d'anteriors presidències o el llegat de l'August és superimportant per nosaltres. Ha aconseguit moltes coses i les hem de mantenir. Els dos ITFs, tant el masculí com el femení, els volem continuar organitzant i consolidant. El femení, que és molt més nou, s'ha de treballar perquè per nosaltres és molt important. Tenim un percentatge de sòcies gairebé igual que el de socis, més equips femenins que mai, també dones més grans que juguen... Era una de les assignatures pendents que teníem i ho hem complert. Ara ho hem de continuar potenciant.
Parlant de reptes personals, quin és el seu com a presidenta?
És més un leitmotiv que un repte, realment. Potser, aprofitant que hi ha hagut aquesta candidatura única, el que m'agradaria és que aquí ens sentíssim tots molt còmodes. Que tothom tingui bones relacions amb tothom i el clima sigui molt cordial. És una cosa que em faria especial il·lusió. Per la resta, jo penso que ha funcionat molt adequadament. Sempre hi ha cosetes que podem millorar, però sobre la marxa anirem veient. Igualment, com deia, el que em fa més il·lusió és poder trobar aquesta cordialitat, que no és que no n'hi hagi, però és una cosa que m'agradaria potenciar més, en aquest ambient social i de respecte entre tots. Relacionar les seccions i els socis encara que practiquin esports diferents. Ja anirem veient com ho podem posar en pràctica.
Es recolzarà molt en la figura de l'August?
Ell porta a la junta molts anys, jo la veritat és que en porto molts menys. Se m'ha ofert per donar-me el suport i assessorar-me en tot el que necessiti. També sap que vol que jo em posi al davant i que sigui autònoma amb la meva junta, però evidentment ha fet molts contactes, té moltes relacions amb què és la persona de confiança i m'ha d'introduir perquè jo em pugui guanyar aquesta confiança. Tinc una relació boníssima amb l'August i estic segura que aquesta transició l'anirem fent com toca, amb el seu suport i amb un traspàs adequat. Sempre m'ha encoratjat, també per poder ser la presidenta i ja m'ha dit que m'acompanyarà en el que calgui.
Et faig una última, més a nivell personal, què suposa estar al capdavant d'un club com el Tennis Sabadell?
És un repte. Jo vaig fer-me sòcia fa 25 anys i he estat a diverses seccions, vaig entrar per l'esquaix, però he anat fent de tot. Soc metge i em vaig jubilar fa un any, i per això ara tinc més disponibilitat. Vaig entrar a la junta en l'últim mandat i, lògicament, el meu plantejament no era acabar com a presidenta. M'han anat donant suport i encoratjant per encapçalar la candidatura i m'he decidit a fer el pas. Soc una persona que quan em dedico a un tema, m'hi dedico en cos i ànima, m'implico al màxim. Ho intentaré fer el millor possible, amb el suport de figures com el mateix August o l'Albert Codina, que fa molts anys que estan al capdavant del club. Estic segura que entre tots ens en sortirem.