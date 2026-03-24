La SWIT Cup, més internacional i multitudinària que mai en la seva quarta edició

Sabadell es tornarà a convertir en l'epicentre del futbol femení formatiu en una nova entrega de la SWIT Cup, que es continua consolidant com a referent en una quarta edició més multitudinària i més internacional que mai. Prop de 2.500 jugadores formaran part d'un torneig que situarà la ciutat en el mapa durant la Setmana Santa, del 2 al 5 d'abril. "Vam començar amb l'objectiu de crear un torneig femení que pogués acollir els millors equips catalans i espanyols i enguany fem una passa més amb alguns dels millors clubs d'Europa", assegura Marc 'Xala', un dels impulsors de la competició.
En total, participaran 168 equips, 126 catalans, 18 d'altres regions de l'estat com Andalusia, Madrid, la Comunitat Valenciana o el País Basc i fins a 24 conjunts internacionals en què és la gran novetat de l'edició, amb un creixement respecte a l'any 2025 de vint equips. Destaca la presència de clubs del Regne Unit, França, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya, els Països Baixos o el Japó, entre altres. Fins a onze països estaran representats. "Hi ha una feina comercial i de captació molt gran. Hem anat creixent, som més gent a l'equip i això ens dona una millor capacitat d'atraure. Les bones experiències, sobretot de les dues últimes edicions, també ens han donat un impuls. Hi ha molta demanda, però hi ha poca oferta. Hem hagut de deixar fora alguns equips", apunta 'Xala'.
Entre els caps de cartell sobresurten l'Atlético de Madrid, el València, la Real Sociedad, l'Athletic Club o l'Espanyol i equips de fora com el París Saint-Germain, el Zulte Waregem, l'ADO Den Haag o l'Schoolar Athletes. En clau local, els representants seran CE Sabadell, CE Mercantil i Can Rull RT, i també la futbolista del Barça, Aïcha Camara. La de Can Puiggener és la madrina del torneig d'enguany. Les categories que es disputaran són l'U10, U12 i U14, en futbol-7, i l'U14, U16 i U18 en futbol-11. El torneig arrencarà dijous dia 2 amb els primers partits i la gran presentació, novament a la Nova Creu Alta amb espectacle inclòs a partir de les 20:30 h. "És un dels trets diferencials i un dels moments que més agrada a les famílies i jugadores", apunten des de l'organització. Divendres continuarà la primera fase, dissabte seran les eliminatòries, amb fase d'or i fase de plata, i diumenge es disputaran les finals.
El creixement en número ha ampliat l'ocupació de camps, les seus s'amplien a sis, cinc de les quals a Sabadell: Olímpia, Arraona-Merinals, Can Rull, Ca n'Oriac i Sant Oleguer. També es disputaran duels al Municipal de Ripollet. L'estimació de l'organització en rèdit econòmic per a la ciutat se situa enguany en més d'1,7 milions d'euros de despesa entre allotjaments i altres gastos durant l'estada. "Estem en una ciutat amb molts equipaments i infraestructures. La limitació és més pel que fa als hotels, però en la zona pròxima tenim alternatives. Nosaltres no ens tanquem a continuar creixent, només si podem mantenir el nivell de l'experiència. Encara estem lluny del sostre i anirà en consonància amb l'evolució del futbol femení", apunten. Un torneig referent que es continua consolidant i creixent en una quarta edició més multitudinària i internacional que mai.