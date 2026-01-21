Els 'Hispanos', amb tres sabadellencs, classificats per a la segona ronda de l'Europeu

Primera fase de l’Europeu finalitzada amb bona nota per part de la selecció espanyola, que va aconseguir la classificació per a la ‘main round’ fins i tot abans de disputar l’última jornada. El combinat estatal es va imposar en l’estrena a Sèrbia (29-27) i en la segona jornada a Àustria (25-30), però va caure davant d’Alemanya (34-32), finalitzant la fase empatat amb el combinat bavar a quatre punts, però per darrere per l’enfrontament directe.
En qualsevol cas, primer objectiu completat abans d’una segona fase que es preveu fins i tot més dura. Ara, els ‘Hispanos’ s’ajunten amb els dos primers dels grups B i C: Portugal, Dinamarca, França i Noruega. D’entre els sis equips sortiran els dos semifinalistes de la competició en una lluita que serà ajustada i de poder a poder. L’única selecció que ha sumat tots els punts és la francesa, que defensa el títol de 2024. La ‘main round’ arrencarà aquest dijous amb l’enfrontament dels espanyols davant dels noruecs, a les 18 h. Dissabte es veuran les cares amb la selecció danesa, actual campiona olímpica i del món. Dilluns serà el torn del combinat francès i la fase la tancaran dimecres, els de Jordi Ribera, enfrontant-se a Portugal que va vèncer al combinat estatal en la preparació de la cita continental i també en l’última competició internacional l’estiu passat.
Fins ara, la participació sabadellenca ha estat clau en els resultats de la selecció. Ian Tarrafeta va ser el millor jugador del triomf davant de Sèrbia, amb sis gols, mentre que Aleix Gómez en va fer quatre i Dani Fernández, dos. Contra Àustria, Gómez va repetir amb quatre, Tarrafeta va aconseguir dues dianes i Fernández una. En el darrer compromís de la primera fase, de nou Tarrafeta va ser el màxim anotador amb quatre i Fernández en va marcar tres. A les portes de la lluita per les medalles, el protagonisme dels jugadors locals sembla que tornarà a ser decisiu per a les aspiracions de la selecció espanyola.