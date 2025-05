L'FCF inaugura 'PIONERS, 125 anys de futbol català'

Des d'aquest divendres i durant els mesos de juny i juliol, hom qui hol vulgui ja pot visitar l'exposició de la Federació Catalana de Futbol 'PIONERS, 125 anys de futbol català' per commemorar els 125 anys d'història de l'ens federatiu presidit pel sabadellenc Joan Soteras.

Aquest matí, a l'IDEAL Barcelona Centre d'Arts Digitals, s'ha donat el tret de sortida a un espai que vol retre un homenatge a tots els clubs, equips, camps, jugadors i jugadores, que han contribuït a fer del futbol català una insígnia mundial. Una experiència immersiva per reviure l’emoció dels innumerables partits de futbol que s’han jugat a Catalunya des del naixement de l’FCF l’any 1900.

“PIONERS. 125 anys de futbol català” és una exposició que disposa d'una sala immersiva de més de 1000m2, realitat virtual i sales interactives. La peça central d’aquesta experiència és la pel·lícula immersiva dels 125 GOLS, un viatge en el temps per reviure els 125 gols i jugades més recordades del futbol català. L’exposició també comptarà amb una pel·lícula en VR360 que transmet els valors del futbol a través del testimoni de sis figures del futbol català. El públic sentirà seves les vivències dels clubs i les aficions d’arreu, i viatjarà als camps de futbol per situar-lo al centre de l’emoció futbolera com no ha viscut mai.

El preu per al públic general serà del 10€. En motiu de la col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol i amb l’objectiu de fer que l’experiència immersiva PIONERS. 125 ANYS DE FUTBOL CATALÀ sigui accessible per a tots els federats i federades, les entrades per aquest col·lectiu seran de 6€ per a totes les sessions, marcant una diferència respecte el preu per al públic general. Els visitants poden escollir entre múltiples franges horàries d’entrada entre les 10.00 i les 18.00 hores. El temps recomanat per tota l’experiència és d'entre 30 i 90 minuts aproximadament.