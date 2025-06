Ferran Costa, nou entrenador del CE Sabadell

Ferran Costa ha estat finalment l'escollit per ocupar la banqueta del CE Sabadell durant la temporada 2025-2026 després de considerar diverses opcions. Tot i que des que es va decidir que David Movilla abandonés el club es va col·locar a la pole position per conduir el conjunt arlequinat pes diversos camps de Primera Federació, no ha estat fins aquest dilluns que s'ha oficialitzat la incorporació de l'exentrenador de l'Andorra. Hi havia diverses opcions sobre la taula, però des d'un inici la projecció del jove entrenador, de tan sols 30 anys, va decantar la balança cap a un cantó i Lucas Viale ha acabat apostant fort per ell després d'haver-ho fet ja prèviament al Badalona Futur la temporada passada.

Una llarga trajectòria amb tan sols 30 anys

El de Castelldefels, de tan sols 30 anys, va iniciar la seva trajectòria a les banquetes catalanes a les categories inferiors de diversos clubs com el de la seva ciutat natal, la Damm o el Manresa, entre altres, tot i que no va ser fins a l'octubre del 2020 quan, amb 26 anys, va debutar al que aleshores era la Tercera Divisió amb el CE Manresa i va aconseguir dues temporades de somni per als manresans: un ascens a 2a RFEF i un play-off d'ascens a 1a RFEF l'any següent arribant-hi com a quarts classificats.

L'etapa per la capital del Bages va tenir un balanç força correcte, en termes de resultats: 40 victòries, 38 empats i 17 derrotes. Davant de la bona actuació del tècnic, l'actual director esportiu del CE Sabadell se'l va endur cap a les files del Badalona Futur i, tot i que anava en un rumb directe cap a l'ascens i va aconseguir una Copa Federación davant del Talavera de la Reina, el 31 de març de 2024 va acceptar l'oferta de l'Andorra per dirigir l'equip a LALIGA Hypermotion després de la destitució d'Eder Sarabia.

Finalment, tot i que va perdre la categoria amb l'equip del principat, a causa dels mals resultats de l'equip durant la resta de temporada, va continuar al capdavant durant la següent temporada, de nou a Primera Federació. Amb un inici de lliga complicat –tot i l'ascens que han acabat aconseguint els andorrans–, el 20 de gener, Gerard Piqué va decidir destituir el tècnic de Castelldefels i des d'aleshores es troba sense equip. Amb tan sols 30 anys i una gran trajectòria, doncs, Costa s'encarregarà de dirigir els arlequinats en la temporada del seu retorn a la categoria de bronze.