El FS Sabadell Femení puja a Segona Nacional

Era pràcticament un fet, però calia rematar la feina. El FS Sabadell Femení va fer els deures a la pista del cuer i va acabar celebrant el campionat de lliga i l'ascens a una jornada per finalitzar la Divisió d'Honor catalana. Les arlequinades es van imposar per 2-9 al Manlleu i tornen a Segona Nacional tres temporades després.

Ja a l'inici del duel, Maria Recio es va tornar a vestir de golejadora per obrir el camí del triomf amb dues dianes en els primers deu minuts de partit. Un gol en pròpia porteria va servir per retallar distàncies, però, just abans del descans, Emma Vallribera i Gemma Font van encarar la plàcida victòria.

Als primers instants de la represa, Maria Isern va anotar el cinquè i la resposta local va ser obra d'Hanae Rammou. No obstant això, ràpidament Sara Mestre i Vallribera van acabar amb qualsevol mínima esperança de donar un ensurt per part de les osonenques. En el tram final, Anna Comas i la jove Paula Raya van tancar la golejada amb el definitiu 2-9.

Una victòria que permet a les arlequinades tornar a fer història i recuperar la segona categoria del futbol sala estatal tres anys després. Les de Xavi Muñoz tancaran la lliga la pròxima setmana rebent el Magic FS Caserres a Can Balsach. Amb la classificació decidida, l'últim al·licient serà acabar la lliga invictes. Fins ara, les sabadellenques només han concedit tres empats en les 25 jornades de competició.