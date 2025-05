El FS Sabadell Femení tanca la temporada amb una nova golejada

Les arlequinades han celebrat el campionat de lliga i l'ascens imposant-se per 7-0 al Casserres a Can Balsach

La festa estava assegurada. Després de certificar l'ascens i el títol de lliga la passada jornada, el FS Sabadell Femení ha tancat la temporada amb una còmoda victòria davant del Casserres (7-0). Aquest triomf, a més, serveix les arlequinades per finalitzar la Divisió d'Honor com a invictes: 23 victòries i tres empats.

Des de l'inici, el conjunt entrenat per Xavi Muñoz ha sortit decidit a resoldre el duel per la via ràpida. Gemma Font, amb un doblet, ha començat a aplanar el camí i, a l'equador del primer temps, Emma Vallribera ha culminat una jugada de segon pal per posar el 3-0 amb què s'ha arribat al descans.

Les arlequinades, celebrant un dels gols / V. Castillo

A la represa, ha acabat de tancar la golejada l'equip sabadellenc. Amara Ortigosa ha anotat el quart amb una rematada creuada i, poc després, la jove Paula Raya ha posat la maneta en el marcador. Amb Can Balsach entregat i al cant de "campiones, campiones", Font ha arrodonit la seva temporada amb el hat-trick i la trentena diana de l'any i novament Raya ha fet el 7-0 definitiu.

Amb el so de la botzina final, jugadores i aficionats han començat la festa fora del 40x20 de Can Balsach. Foto de família, samarretes personalitzades de la fita i una celebració amb familiars, amics i acompanyants a l'exterior del pavelló i al velòdrom de la instal·lació. Una jornada rodona per tancar de la millor manera una temporada històrica. El FS Sabadell Femení tornarà a competir a Segona Nacional.