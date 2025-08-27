Els principals equips de futbol sala de la ciutat es posen en marxa

Final d'agost, amb l'inici de les lligues a la cantonada, els principals equips de futbol sala de la ciutat es troben immersos en la pretemporada i preparant-se per a la competició. En la 25-26, tres clubs sabadellencs competiran en categoria estatal, dos masculins i un femení.
El FS Sabadell Femení torna a la segona categoria estatal
El FSSF serà el club de més categoria. Les arlequinades competiran a Segona Nacional després de l'ascens de la passada temporada com a campiones invictes de la Divisió d'Honor. El bloc serà el mateix que va aconseguir la fita amb renovacions de peces importants com Maria Recio, Gemma Font o la capitana Maria Isern. En canvi, no podrà estar amb l'equip en el primer tram Amara Ortigosa, però s'incorpora la portera Laura Ollé, i també diverses jugadores del juvenil que entrenaran amb el primer equip com Sabina Sicilia, Leire Sánchez o Gisela Díaz, entre altres. Les de Xavi Muñoz van començar la preparació aquest dilluns. "Els primers dies no poden ser significatius de res, però sempre és millor començar bé. L'equip està amb ganes i això em dona certa tranquil·litat. Tindrem una plantilla curta i les juvenils que pugen ens ajudaran molt. Han fet una molt bona feina fins ara", afirma el tècnic.
Les sabadellenques han quedat enquadrades en el grup 2 amb els set catalans, els quatre aragonesos, els dos navarresos, l'Hispania Yecla, de la Regió de Múrcia, i el Castellón. "La distribució no és la que ens hauria agradat, però veient altres grups, no ens podem queixar. Hem de saber que en aquesta categoria, cada partit ha de ser una batalla i hem de buscar l'èpica per poder puntuar. Hi ha molts equipassos i haurem d'aprendre a perdre, que en les últimes temporades ens ha passat poc", analitza Muñoz. L'estrena serà amb derbi vallesà, a Can Balsach, davant del Ripollet el cap de setmana del 14 de setembre. "A casa hem de fer-nos fortes des de l'inici. El Ripollet està molt consolidat a la categoria, però hem d'aconseguir que als rivals els costi puntuar a la nostra pista".
El CNS manté el bloc de la gran temporada passada
El segon club sabadellenc en l'escala de categories, en aquest cas com a equip masculí, serà el CN Sabadell que buscarà repetir una temporada històrica a Segona B. Els de Jordi Marín, que ja porten setmana i mitja d'entrenaments, han mantingut el bloc que va aconseguir una gran tercera posició en la 24-25. Peces com Alex Llamas, Luis García, Josep Maria Martínez o Dylan Moreno es mantenen en un equip que només ha perdut Sergi Lucas i Abraham García, jugadors amb poc protagonisme, i ha incorporat Juanfran Hervás, Aleix Molist i el porter Lluís Sanguino. La primera jornada serà el cap de setmana del 14 de setembre, a casa, contra el Futsal Mataró, campió del grup la temporada passada.
L'Escola Pia, amb molts canvis
Una categoria per sota, a Tercera, l'Escola Pia buscarà estar a la zona alta. Els escolapis van decendir després de vint-i-cinc anys al tercer esglaó i amb un bloc jove i renovat afronten aquesta nova etapa. El principal canvi ha estat a la banqueta amb la promoció del fins ara tècnic del filial Jordi Martín. També pugen des de la base Oriol Ferrer, Xavi Saus, Marc Sanllehí, Bernat Vidal i Guillem Partera. Es mantenen en l'equip Eric Carrera, Àlex Martí, Jan Graell, Ignasi González i Aleix Canet i s'incorporen Axel Arrufat, provinent del Rubí, Aimar Méndez, de l'Arrahona, i Genís López, que torna a Can Colapi després d'un pas pel Safa. El Futsal Pia va començar a entrenar aquest dilluns i arrencarà la lliga el cap de setmana del 28 de setembre a la pista de l'SD Espanyol.
- Eric Carrera serà un dels jugadors importants a Can Colapi
- Victor Castillo
Fora de les categories estatals, hi ha un bon grapat d’equips sabadellencs que competiran en les lligues catalanes de futbol sala. En categoria masculina, a la Divisió d’Honor estarà el filial de l'Escola Pia i a Primera Catalana competiran Grups Arrahona, El Ático i Marina-Pou. Entre Segona i Tercera Catalana trobem el SAFA, l’OAR Gràcia, el Sabadell Atlètic, el Fénix, els Franciscans, Fractals i el Can Llong. En les lligues femenines de la FCF, el filial de l’FS Sabadell Femení i El Ático seran els màxims representants, a Primera Catalana.