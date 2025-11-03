Dura derrota del FS Sabadell Femení a Can Balsach

Nova ensopegada a casa del FS Sabadell Femení. Les de Xavi Muñoz van caure, amb remuntada inclosa, en la visita del Futsal Mataró a Can Balsach (1-3). Les maresmenques, que van ser les grans rivals per la primera posició de la Divisió d'Honor la temporada passada, van estar més encertades i van acabar sumant els punts. En un duel ple d'alternatives, l'equip visitant va sortir millor i va tenir les primeres ocasions per a obrir el marcador.
Va millorar el conjunt arlequinat que va tenir alguns minuts d'arribades constants sobre la porteria rival. Abans del descans, Laura Ollé va estar providencial sota pals per evitar el 0-1 al pas per vestidors. Va ser a la represa que les ocasions es van convertir en gols. A l'equador del segon temps, Sara Mestre va aprofitar una jugada dins l'àrea per anotar el primer de la tarda. La resposta del Mataró va ser immediata i Lorena Casado va igualar.
Poc després, va arribar la remuntada de les maresmenques amb una diana de Leyre Méndez. Amb la necessitat de reaccionar, Muñoz va jugar de cinc, però lluny de retallar, va arribar la sentència. En una recuperació, la porteria Ariadna Sobrino va fer el definitiu 1 a 3 de camp a camp. Dolorosa derrota de les sabadellenques que cau a la tretzena posició amb sis punts. La pròxima jornada visitaran el Feme Castellón, desè amb un punt més.
Triomf nedador a la Sergio Manzano
D'altra banda, a la Segona B masculina, el CN Sabadell es va refer de l'eliminació a la Copa del Rei amb una ajustada victòria a la sempre complicada pista de l'Hospitalet Bellsport (3-4). Els de Jordi Marín es van avançar en els primers minuts a través d'Octavi Ribé i van duplicar abans del descans amb una diana de Luis García. A l'inici de la segona meitat, Raúl Martín va fer el tercer dels nedadors. Els locals van retallar amb un gol d'Aleix Calero poc després.
A l'equador, dues dianes en un minut de Guillem Royo i Rachid Aarab van servir els del Baix Llobregat per igualar un duel que es va decidir en els últims instants. Raúl Martín va signar el seu doblet per a donar el triomf al Club Natació, que acumula sis jornades sense perdre i comença a mirar la zona noble de la classificació. Els nedadors són vuitens amb dotze punts i se situen a dues de les posicions de privilegi. La pròxima jornada repetiran a domicili, davant del Montesión, penúltim amb tres punts.