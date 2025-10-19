El FS Sabadell Femení goleja l'Hispania Yecla i suma el segon triomf consecutiu

Segona victòria consecutiva del FS Sabadell Femení, que treu el cap i s'allunya de la zona perillosa després del complicat inici de temporada. Les arlequinades es van imposar amb contundència a l'Hispania Yecla (7-1) en el primer triomf a Can Balsach de l'any.
El conjunt entrenat per Xavi Muñoz es va avançar poc abans de l'equador del primer temps amb un gol en pròpia porteria d'Irene Fenoll. A partir de l'equador, el domini es va traduir en efectivitat. En cinc minuts d'embranzida, Maria Recio va obrir escletxa amb dues dianes en un minut i, al límit del descans, Sara Mestre va fer el quart. Recio va completar el seu hat-trick des del punt de penal just abans del pas per vestidors.
Al segon temps, amb el duel molt encarat, les visitants van apostar tot a l'èpica, jugant de cinc i buscant una reacció a la desesperada. Lluny de la realitat la portera Laura Ollé va fer el sisè de la tarda i, en el tram final, Gemma Font va arrodonir la victòria sabadellenca. Encara va tenir temps Maria Gómez de fer el gol de l'honor de les murcianes. Ja són vuitenes les arlequinades que la pròxima jornada visitaran el potent Lainco Rubí que és un acabat de descendir de primera i després de cinc jornades és segon amb quatre triomfs i una única ensopegada.
Un punt amarg per al Club Natació
A la Segona B masculina, el CN Sabadell va sumar un agredolç punt a la pista del Palma Futsal 'B' (4-4). Els de Jordi Marín, que visitaven el líder del grup, van competir molt bé i van tornar a demostrar que seran un dels rivals forts d'enguany. Juanfran Hervás va obir el marcador a l'equador del primer temps i, passat el quart d'hora de joc, Dylan Moreno va duplicar. No obstant això, abans del descans van reaccionar els locals, que van igualar a través d'Izan Vargas i Magí Yeves.
Al segon temps, va tornar a avançar-se el Club, de nou amb una diana d'Hervás. La resposta balear va ser immediata amb el 3-3 d'Adrián López. En el tram final, David Estévez va poder donar el triomf als nedadors, amb el tercer avantatge del duel, però Vargas va fer l'empat definitiu. Un punt agredolç, pel desenvolupament del partit, en una pista complicada. Els de Jordi Marín són ara novens i la setmana vinent rebran el Ye Faky.