L'OAR femení s'estrena a Plata amb una victòria de prestigi davant del Sant Vicenç

Jornada de victòria a l'OAR. Els dos principals sèniors de l'entitat van aconseguir el triomf en un dissabte rodó. Com si el temps no hagués passat i oblidant els nombrosos canvis en la plantilla, l'equip femení es va imposar a la Fundació Handbol Sant Vicenç a domicili per 22-29. Una actuació molt solvent a la pista d'un dels equips que hauria d'estar a la zona alta per jugadores i aspiracions. Primera jornada i primer cop sobre la taula de les de Pol Ibáñez.
Van començar manant en el marcador les locals en els primers deu minuts amb avantatges mínims. Prop de l'equador del primer temps, les gracienques van capgirar la dinàmica i es van posar per davant, arribant a obrir una escletxa de quatre gols al tram final. Al descans, un nou parcial favorable va distanciar les sabadellenques en cinc gols (11-16). A la represa, es va mantenir la dinàmica i les d'Ibáñez van continuar amb un ritme de joc molt alt per anar encarant el triomf.
Va intentar reaccionar el Sant Vicenç, reduint la diferència als cinc gols, però en el tram final va tornar a accelerar l'OAR fins a tancar la victòria amb solvència i contundència en un inici de competició pràcticament somniat. Maria Fernández, que ja va ser golejadora la temporada passada, va anotar nou dianes en el triomf de les blanc-i-verdes. Una estrena il·lusionant que les gracienques buscaran refermar la pròxima setmana en el primer partit al Boccaccio davant de l'Handbol Sant Joan Despí, que va debutar imposant-se al Mubak La Roca (32-26).
Segon triomf a casa
El masculí, per la seva banda, es va refer de la primera derrota amb el segon triomf a casa de la temporada. Els de Pere Ayats es van imposar a l'Esplugues (37-35) en un intercanvi de cops que els graciencs van decidir amb un gran parcial als últims minuts. D'inici van manar els locals amb rendes curtes fins a l'equador quan els visitants van posar-se per davant. Al descans, el marcador va quedar molt ajustat (18-17).
Va mantenir la dinàmica al segon temps l'OAR fins que als deu minuts de la represa, els del Baix Llobregat van capgirar el guió i es van mantenir al capdavant fins al tram final, quan un parcial de 5-1 en els últims cinc minuts va fer que els punts es quedessin al Boccaccio. Dani Peiró va tornar a ser el referent ofensiu de l'equip amb nou gols. Se situa cinquè el conjunt gracienc amb dues victòries i una derrota abans de visitar el Granollers, colíder de la categoria amb plena de triomfs.