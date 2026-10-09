El CN Sabadell sobreviu a Santa Coloma i es guanya el bitllet per a la Copa d’Espanya

Classificats per a la primera ronda de la Copa d’España, a domicili. El Club Natació Sabadell es va endur la victòria davant del FS La Unión-Las Palmas en un partit molt igualat que es va decidir en la tanda de penals, amb un resultat final de 3-4 des dels sis metres després d’un desenllaç ple d’emoció.
El partit, disputat al Pavelló Municipal de Santa Coloma, va mantenir la incertesa fins als instants finals. El conjunt local va aconseguir avançar-se al marcador al minut 12, gràcies al gol de Daniel Fernández per obrir la llauna. L’empat a 1 el va signar Ian Herrerías a l’inici de la segona meitat, concretament al minut 22.
La igualtat va mantenir-se gairebé fins al final, però els colomencs van fer el segon, obra de Mohamed Lakjah i el CN Sabadell va reaccionar per continuar en l’eliminatòria amb una diana gairebé sobre la botzina d’Erik Garcia en pròpia porteria. Tot per decidir i una pròrroga apassionant per davant.
Herrerías va avançar el club amb el seu segon gol al 43, convertint-se en un dels grans protagonistes de la tarda. Però el duel va mantenir el guió fins al final, igualtat màxima, perquè La Unión va segellar l’empat a 3, amb un gol d’Erick Meneses just a continuació.
L’àrbitre va xiular el final: tot es decidiria a la pena màxima. La tanda va començar amb les errades del mateix Erick Meneses pel cantó local i Álex Llamas per part dels nedadors. José Ruiz ‘Peluca’ va errar la segona oportunitat pels colomencs, mentre Herrería es va mantenir en la línia de tot el partit, decisiu, transformant el xut. Mohamed Lakjah va igualar pels locals i l’errada de Juanfran Hervás va tornar a posar l’emoció. Erik i Rakib van anotar els seus llançaments, però el CN Sabadell va endur-se el seu bitllet gràcies als tres encerts consecutius d’Escudero, Batllori i Dilan Mojica. L’últim, va anotar el penal definitiu sense haver disputat un sol minut en tot el partit.
D’aquesta manera, el Club Natació Sabadell va aconseguir una treballada victòria en un duel que va exigir màxima concentració fins a l’últim penal, malgrat jugar-s’ho tot contra un rival d’una categoria menys. Tot plegat, en un enfrontament que s’hauria d’haver jugat dimarts, però va ser ajornat pel temporal.
Ara, si com sembla es mantenen els criteris de proximitat, en la pròxima ronda, els d’Arnau Casabon rebran el Futsal Mataró o el Sala 5 Martorell, conjunts de la Segona Divisió.