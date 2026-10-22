El joveníssim Gadex femení debuta a Lliga Or

El debut del Gadex a la segona categoria de l'hoquei línia estatal és a tocar. El conjunt dirigit per Lebis Furriols viatja aquest cap de setmana fins a Vila-real, al pavelló poliesportiu Melilla per a la primera seu de Lliga Or. "La veritat que l'equip i el club tenim molta il·lusió. Serà el debut a Or femení i en tenim moltes ganes. La pretemporada ha estat complicada per tema d'instal·lacions, però hem jugat partits de lliga catalana i estem preparades. Veig l'equip molt motivat. Segur que hi haurà nervis, però també hem de saber gestionar això", assegura el tècnic.
I és que el conjunt sabadellenc manté el bloc de la temporada passada, amb una plantilla conformada per jugadores extremadament joves, gairebé totes encara en edats de base. "Hi ha dues que han acabat la seva etapa de formació i ja són sèniors, però ja estaven amb nosaltres. Sabem que serà un hàndicap a la categoria, perquè hi ha equips molt més experimentats i amb trajectòria. Ens hem d'adaptar a l'exigència", apunta. El Gadex ha patit dues baixes per motius acadèmics, però la resta de l'equip serà el mateix que va assolir l'ascens la temporada passada. Enguany, a més, el club ha incorporat un psicòleg esportiu per a afrontar el canvi de categoria i nivell.
El Gadex debutarà davant d'un rival habitual en les competicions catalanes, com és el Tucans Asme de Sant Adrià del Besós, dissabte a les 10:45 h. En la jornada de tarda, a les 17:15 h, es veuran les cares amb un altre equip que coneixen bé, el Sumendi, que va ser rival directe per l'ascens fa un parell de temporades i que va aconseguir guanyar la lliga la temporada passada, tot i que van renunciar a l'ascens. Un debut doblement exigent.
Tot plegat en una temporada en què l'objectiu és mantenir la categoria. "Tenim un equip jove, però que fa anys que competeix bé. A Catalunya també estem acostumades a jugar contra equips forts i això ens ha d'ajudar a portar l'augment de nivell. L'objectiu principal és salvar-nos, mantenir la plaça a la categoria, i, a partir d'aquí, construir un bloc que s'adapti a la lliga i ens ajudi a consolidar el projecte. Si els resultats acompanyen, ja veurem si hem de replantejar objectius, però el primer és agafar rodatge i créixer com a bloc", explica amb optimisme. Un nou repte per a un equip molt jove que vol continuar consolidant el Gadex entre els millors de l'estat.